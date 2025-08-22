Država na tenderu traži banku za isplatu socijalnih davanja

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisalo je otvoreni postupak za pružanje bankarskih usluga u isplati novčanih naknada korisnicima prava iz nadležnosti ministarstva, procenjene vrednosti 550 miliona dinara.

Predmet javne nabavke obuhvata isplatu različitih novčanih naknada, uključujući roditeljski i dečiji dodatak, novčanu socijalnu pomoć, dodatke za negu i pomoć drugog lica, kao i primanja boraca, vojnih i civilnih invalida rata. Procena prosečnog mesečnog broja korisnika kreće se od nekoliko stotina do stotina hiljada, u zavisnosti od vrste naknade.

Izabrani ponuđač će novčane naknade korisnicima isplaćivati putem namenski otvorenih tekućih računa, redovnih tekućih računa ili dostavom na kućnu adresu, uz poštovanje tehničkih standarda pristupačnosti za osobe sa invaliditetom. Usluge uključuju i obradu podataka, štampu isplatnih dokumenata, vođenje evidencije i izveštavanje naručioca o izvršenim i neizvršenim isplatama.

Sredstva za isplate naknada naručilac prenosi dva dana pre dospelosti, dok se plaćanje usluga ponuđača vrši mesečno, u roku od 45 dana od prijema fakture i prateće dokumentacije o izvršenim isplatama.

Rok za prijavu je do 19. septembra.

(Pančevac/ekapija)