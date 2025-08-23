Rezan je slavski kolač: Hramovna slava u Debeljači

U hramu posvećenom preobraženju gospodnjem u Debeljači, u utorak 19. avgusta obeležena je hramovna slava.

Uz prisustvo mnogobrojnih vernika, u okviru večernje službe, rezan je slavski kolač a ove godine kum hramovne slave bio je Pera Đuričkov sa svojom porodicom. Povodom obeležavanja hramovne slave, za RTV Kovačicu govorio je Radoja Perin, sveštenik pravoslavne crkve u Debeljači.

(RTV Kovačica)

Evo šta je „planetarno zdrava ishrana“, smanjuje rizik od raka