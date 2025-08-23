Rezan je slavski kolač: Hramovna slava u Debeljači

Kafić „Zvuci srca“ uskoro obeležava godinu dana rada
12:00
23.08.2025
U hramu posvećenom preobraženju gospodnjem u Debeljači, u utorak 19. avgusta obeležena je hramovna slava.
Uz prisustvo mnogobrojnih vernika, u okviru večernje službe, rezan je slavski kolač a ove godine kum hramovne slave bio je Pera Đuričkov sa svojom porodicom. Povodom obeležavanja hramovne slave, za RTV Kovačicu govorio je Radoja Perin, sveštenik pravoslavne crkve u Debeljači.
(RTV Kovačica)
Evo šta je „planetarno zdrava ishrana“, smanjuje rizik od raka
12:00
23.08.2025
10:32
23.08.2025
10:00
23.08.2025
19:11
17.08.2025
12:00
16.08.2025
eur
117.17 RSD
aud
64.90 RSD
cad
72.67 RSD
sek
10.49 RSD
chf
124.77 RSD
gbp
135.42 RSD
usd
101.14 RSD
bam
59.91 RSD
Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Cicu i Lepotančiće
17:30
22.08.2025