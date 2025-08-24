Izabela Lupulesku počela novu sezonu

U svetskom stonom tenisu na vrhunskom nivou za najbolje igračice i pinpongaše postoje stonoteniski „Gren slemovi“ koji se zovu „Gren smeš“ turniri.

Prvi se početkom svake godine održava u Singapuru, drugi u trećoj dekadi jula u američkom Las Vegasu, treći – evropski je polovinom avgusta u švedskom Malmeu a završni, četvti po redu, održava se u Kini krajem septembra, prenosi RTV Kovačica.

Naša Izabela Lupulesku je sa prethodnog, nedavno završenog, takmičenja u stonoteniskoj prestonici Švedske – Malmeu osvojila novih 45 bodova. Trenutno je Izabela 82. igračica na svetu što je u konkurenciji skoro neprikosnovenih Azijatkinja – pingpongašica iz Kine, Južne Koreje i Japana – gotovo nestvaran uspeh i rezultat vredan pažnje.

Na poslednjem „smešu“ krajem septembra u Kini će reprezentovati Srbiju u pojedinačnoj konkurenciji pored Izabele i Sabina Šurjan i Andrea Todorović. Bivše saigračice će igrati zajedno i u dublu: Lupulesku – Šurjan su među 30 najboljih na planeti. Izabela će nove bodove sakupljati i u mešovitom paru sa kolegom iz Kanade.

