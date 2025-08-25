Kuvar otkriva šta jede generacija Z

Hrane se burgerima, za neka stara srpska tradicionalna jela nisu ni čuli, a ovu vrstu mesta nikad ne naručuju

Čačak – Generacija Z, odnosno mladi rođeni od sredine devedesetih do 2010. godine, poznati su po tome da su odrasli uz internet i digitalne tehnologije, njihovo detinjstvo i odrastanje potpuno su drugačiji od onih koji su rođeni pre njih. Imaju svoj rečnik, stil života, smisao za humor ali u odnosu na starije razlikuje se i njihov odnos prema hrani. U vrhu liste namirnica koje skoro nikada ne konzumiraju nalazi se džigerica.

Marko Glođević, kuvar u restoranu kod Čačka, kaže da mlađi gosti retko naručuju džigericu ili da za neka tradicionalna jela poput mezaluka često nisu ni čuli.

– Pileća džigerica sa roštilja jedno je od omiljenih jela mnogih naših gostiju, ali ne i kod mlađe generacije, odnosno takozvane Generacije Z. Naime, džigerica se može pripremati na različite načine u tiganju, sa lukom, ispod sača. Mi je ovde služimo uz pekarski krompir i salatu od domaćeg paradajza i luka sa polja Zapadnog Pomoravlja i Šumadije. Starije generacije baš vole da jedu tradicionalna jela, rekao je za RINU Marko Glođević, kuvar u čuvenoj „Glođovoj tvrđavi“ u Mršincima kraj Čačka.

Dodaje da mladi u najvećem broju slučajeva traže burgere i modernija jela.

– Međutim, moram da kažem, bez obzira na sve, onaj ko proba našu tradicionalnu hranu uvek se vraća, bilo zbog džigerice, jagnjetine ispod sača, kolenica i sličnih specijaliteta, naglašava on.

Na pitanje od čega se pravi čuveni mezaluk, staro jelo zapadne Srbije, Marko objašnjava da se spravlja od bele i crne džigerice svinjske, jagnjeće, juneće ili teleće. – Mislim, prema nekom mom iskustvu, mlađe generacije nisu čule za mezaluk. To jelo se danas retko gde može probati, osim u pečenjarama, a Generacija Z tamo ređe odlazi. Najvažnije kod pripreme je da džigerica odstoji u mleku 24 sata, pa tek onda da se prži ili sprema na drugi način, uz razne začine i obavezan beli luk koji daje poseban ukus, zaključuje Glođević.

Džigerica, nekada nezaobilazna u domaćoj kuhinji, danas se sve ređe nalazi na menijima mladih. Tradicionalna jela poput mezaluka svedoče o bogatstvu naše gastronomske baštine, ali je pitanje da li će Generacija Z u njima prepoznati vrednost koju su starije generacije odavno usvojil

(RINA)

