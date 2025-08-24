Jako ili nikako! 31. avgusta održaće se 32. Pančevački triatlon

Tradicija se nastavlja, 31. avgusta Triatlon Klub „Tamiš“ Pančevo održaće se 32. Pančevački triatlon. U nedelju 31. avgusta od 11 sati održaće se otovoreni trening na distancama sprint triatlona.

Sve će se odvijati na dobropoznatom mestu, Tamiški kej plato između kafea Voz i restorana Vetrenjača.

Plan je da se pliva u reci kao i ranijih godina, bickl će voziti čuvenim Pančevo-Rube drumom.

„Saobraćaj neće biti zatvoren što znači da ćemo voziti u grupi brzinom prilagođenom uslovima saobraćaja. Trčanje ćemo odraditi po šetalištu gornjeg keja kao i svaki put ranije. Molimo sve članove kluba, prijatelje kluba, članove drugih klubova i sve sportske entuzijaste koji bi da budu deo ove priče da dođu već u 10:30 na plato kod kafea Voz kako bismo se još detaljnije dogovorili oko toga kako ćemo sve ovo izvesti na bezbedan način. Napominjemo posebno da ceo događaj nema takmičarski karakter, nema pobednika, nema poslednjeplasiranog samo druženje i međusobna podrška. Vidimo se na Tamiškom keju.

Jako ili nikako!!!“ kažu iz Triatlon Klub „Tamiš“ Pančevo.

(Pančevac)