Suša umanjila rod paprika, ali kvalitet odličan: Šilja i slonovo uvo tek na jesen stižu na tržište

Ove sezone crvene paprike sa otvorenih polja slonovo uvo i šilja od kojih se pravi ajvar kasnije će dospeti na tržište.

U punom obimu berba će po očekivanju povrtara u Bačkoj krenuti posle 10. septembra, dok je ranijih godina start bio početkom septembra.

Za crvene paprike očekuje se veleprodajna cena od oko 110 dinara

U poljima sela Čurug u Južnobačkom okrugu ove godine posejano je oko 100 jutara paprike obe sorte. Dva poljoprvrednika imaju i papriku sombroku čiji plodovi bi trebali da se ubiraju od nedelje.

Paprika po rečima poljoprivrednika Obrada Milića za Dnevnik iz godine u godinu nadoknađuje prihode izgubljene u ratarskim kulturama, i sve češće se zemljoradnici odlučuju da je gaje.

„Somborka“ ide u mlekare Milić od prošle godine seje i „somobrku“. Nju radi za mlekare koje je stavljaju u pavlaku. – Naveliko koštaju oko stotinu dinara i uglavnom je kupuju mlekare, mada ima i kupaca koji je kisele u teglama. „Somborke“ može da bude oko 30 tona po hektaru, ali nije zahvalna za proizvodnju naveliko, jer je sitna.Često je sezonski radnice ne vide prilikom berbe i onda povrtari budu na gubitku.

Milić kaže da će uprkos neprekidnom zalivanju paprike biti manje, 30 do 40 procenata, ali da će kvalitet biti odličan – mesnate i ukusne zahvaljujući agrotehnici i neprekidnom zalivanju. – I lanjska godina je bila teška za proizvodnju paprike ali je ova bila baš loša. Jun je bio bez kapi kiše a paprika voli vodu. Sistem za navodnjavanje nisam gasio i to je povećalo troškove proizvodnje. Oko milion dinara po hektartu ove godine je trebalo za ulog dok su prinosi neizvesni. Može da je u zavisnosti od klime bude i 80 tona po hektaru ili uopšte ne bude ako je uhvati bolest.

Uprkos neprekidnom zalivanju, paprike će biti manje, od 30 do 40 procenata

Prošle godine naveliko crvene paprike , kazao je Milić, koštale su kilogram 110 do 120 dinara. – Tu cenu očekujemo i ove godine , premda strahujemo kao i svake godine od uvozne paprike koja može da obori koštanje domaćeg roda.

On paprike prodaje velikim trgovinskim lancima, prerađivačima i nakupcima.

(Dnevnik)

Đačka pijaca u Vršcu, sve prodaju za sat vremena