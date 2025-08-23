Krivična prijava protiv Bojovića i Miloševića podneta i VJT u Novom Sadu

NOVI SAD – Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu je podneta krivična prijava protiv bivših funkcionera preduzeća „Infrastruktura Železnice Srbije“ AD Beograd Nebojše Bojovića i Milutin Miloševića.

Kako Tanjug saznaje, Bojović i Milošević su prijavljeni zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, a u vezi sa padom nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine usled čega je stradalo 16 ljudi.

Ista krivična prijava je 22. avgusta podneta Vrhovnom javnom tužilaštvu i Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, pa se očekuje da barem jedno od ova tri tužilaštva pokrene postupak i proveri navode prijave, imajući u vidu da ni Bojović ni Milošević do sada nisu ispitani ni kao svedoci u postupku koji se zbog navedene tragedije vodi pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu.

Podnosilac krivične prijave je posebno ukazao da dokumentacija koju su potpisivali, a koja je priložena uz podnetu prijavu, nesumnjivo ukazuje da su Bojović, u to vreme predsednik skupštine AD Infrastruktura železnice Srbije“ AD Beograd i Milutin Milošević, u to vreme izvršni direktor istog preduzeća, izričito garantovali bezbednost saobraćaja i bezbednost putnika na svim staničnim zgradama uključujući i železničku stanicu u Novom Sadu.

Novosadsko tužilaštvo nije ih međutim ispitalo ni kao građane u predistražnom postupku, niti kao svedoke u istrazi, a kamoli kao potencijalno okrivljene, već je nakon dva meseca od tragedije podiglo optužnicu protiv drguih 13 osoba.

Tu optužnicu Viši sud u Novom Sadu je odbio da potvrdi kao nepotpunu, pa je vratio na dopunu istrage novosadskom tužilaštvu.

Dopuna istrage je i dalje u toku i nije poznato kada će biti okončana i na koji način.

Bojović i Milošević su u međuvremenu prestali da obavljaju te funkcije u preduzeću „Infrastruktura Železnice Srbije“ AD Beograd“, a Bojović je inače redovni profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu i prorektor Univerziteta u Beogradu.

Prema krivičnoj prijavi, obojica prijavljenih se terete da su u dužem vremenskom periodu zaključno sa 1. novembrom 2024. godine, u Beogradu, u svojstvu službenih lica, iskorišćavanjem svojih službenih položaja i ovlašćenja, prekoračenjem granica svojih službenih ovlašćenja teže povredili prava drugoga, iako su bili svesni da nepostupanjem po propisima i tehničkim pravilima o merama zaštite mogu izazvati opasnost za život i telo ljudi pa su na to pristali, olako držeći da usled toga neće nastupiti smrt i teška telesna povreda kod više lica.

Bojović je prijavljen da je izazvao opasnost za život i telo ljudi nepostupajući po propisima i tehničkim pravilima o merama zaštite, tako što je kao predsednik Skupštine akcionara „Infrastrukture železnice Srbie“ AD Beograd upravljao pomenutim preduzećem i potpisao Odluku i Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja „Infrastruktura Železnice Srbije“ A.D za 2024. godinu br. 5/2024-548-218 od dana 26. jula.2024. godine.

Takođe je potpisao Odluku i Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja „Infrastruktura Železnice Srbije“ A.D za 2024. godinu br. 5/2024-540-214 od dana 29. aprila 2024. godine.

Ovim odlukama i izveštajima je, kako se navodi u krivičnoj prijavi, potvrdio da je bio upoznat sa svim aspektima projekta Modernizacije i rekonstrukcije Mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija).

Pored toga, Bojović je prijavljen da je u novembru 2023. godine, potpisao odluku kojom je ovlastio ovo preduzeće da sa kompanijom „SrbjaVoz“ AD potpiše Ugovor o korišćenju javno železničke infrastrukture, čime je garantovao da vozovi mogu bezbedno da saobraćaju po prugama i da su stanice koje se koriste za ulaz i izlaz putnika na tim železničkim stanicama bezbedne.

Na taj način je putnicima u železničkom saobraćaju bilo omogućeno korišćenje stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, uključujući vestibil krila B, nakon čega je 1. novembra 2024. godine došlo do rušenja nadstrešnice na tlo ispred prednje fasade pomenutog vestibila usled čega je nastupila smrt i teško povređivanje većeg broja lica.

Milutin Milošević krivičnom prijavom se tereti da je kao izvršni direktor „Infrastrukture železnice Srbije“ AD Beograd, zadužen za javnu železničku infrastrukturu, popisao Telegram broj 138 f od 18. marta 2022. godine kojim je pušten u rad železnički saobraćaj na pruzi Beograd Centar – Novi Sad 19. marta 2022. godine, iako su se izvodili građevinski radovi rekonstrukcije, adaptacije i sanacije stanične zgrade u Železničkoj stanici u Novom Sadu, dok je telegram broj 8F koji je u ime preduzeća „Infrastruktura železnice Srbije“ AD Beograd potpisao je M.J, menadžer za saobraćajne poslove čiji je nadređeni bio Milošević.

Tim telegramom je preduzeće „Infrastruktura železnice Srbije“ AD Beograd, odnosno njen Saobraćajni sektor, koji je bio pod kontrolom prijavljenog Miloševića, potvrdio pravo preduzeću SrbijaVoz“ da organizuje saobraćaj putničkih vozova, odnosno primanje i otpremanje putničkih vozova, korišćenje Železničke stanice Novi Sad za vreme njene rekonstrukcie, kao i korišćenje svih njenih kapaciteta, čime je garantovao da vozovi mogu bezbedno da saobraćaju po prugama i da su stanice koje se koriste za ulaz i izlaz putnika na tim železničkim stanicama bezbedne.

Na taj način je, kako je navodeno u prijavi, putnicima u železničkom saobraćaju bilo omogućeno korišćenje stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, uključujući vestibil krila B.

Pored toga, Milošević kao izvršni direktor zadužen za javnu železničku infrastrukturu nije izdavao naloge za vršenje redovnih i vandrednih pregleda objekata stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, shodno članu 21 u vezi sa članom 19 stav 3 Pravilnika za građevinske konstrukcije (Sl. Glasnik RS“ br 29/19, 52/20 i 122/20), zbog čega je propušteno da se utvrdi da je na konstrukciji stanične zgrade Železničke stanice u Novom Sadu došlo do korozije na spoju zatege i krovnog nosača.

Usled navedenog je kako se sumnja 1. novembra 2024. godine došlo do potpunog otkazivanja zatege i pojave krutog loma i rušenja nadstrešnice na tlo ispred prednje fasade vestibila B stanične zgrade, zbog čega je nastupila smrt i teško povređivanje većeg broja lica, navodi se u krivičnoj prijavi koju su Vrhovnom javnom tužilaštvu podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski i Uglješa Mrdić.

U javnosti se nedavno pojavila njihova fotografija na kojoj su sa Mladenom Nenadićem – glavnim javnim tužiocem Javnog tužilaštva za organizovani kriminal koje vodi istragu u vezi sa finansiranjem rekonstrukcije Železnice, zbog koje su postavljena brojna pitanja u vezi sa postupanjem VJT u Novom Sadu i JTOK-a u istragama za pad nadstrešnice.

