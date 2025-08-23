Narod širom Srbije ustao protiv blokada: Ljudi se bore za normalan život, vijore se trobojke

Ljudi koji su protiv blokada okupljaju se u čak 75 gradova i opština širom Srbije.

Već mesecima blokaderi ugrožavaju stanovništvo, a na ulicama se beleže napadi na policiju, uništavanje imovine, ometanje slobode kretanja, kao i uvrede i fizički napadi na one koji se ne slažu sa njihovim mišljenjem.

Prema prvim nezvaničnim podacima iz policije, na skupovima širom Srbije okupilo se više od 70.000 građana.

Narod samo želi da se vrati normalnom životu. Pored državnih zastava, učesnici su nosili parole sa snažnim porukama: „Ne damo Srbiju!“, „Hoću da radim!“, „Hoću da učim!“, „Hoću da se krećem slobodno!“, „Hoću moju Srbiju nazad!“, „Bori se protiv blokada!“, „Hoću moj život nazad!“ i „Hoću normalan život!“.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pridružio se učesnicima skupa “Građani protiv blokada” u Ubu.

Građani Opova su na skupu protiv blokada poslali jasnu poruku: “Hoćemo Srbiju nazad”.

Meštani Kovina takođe su se okupili na skupu građana protiv blokada.

Stanovnici Kovačice okupili su se na skupu građana protiv blokada, s ciljem da pošalju poruku da neće više da trpe teror blokada i svakodnevno nasilje i otežavanje normalnog života.

Na Trgu Svetog Teodora u Vršcu spontano se okupilo oko 700 građana. Okupljanje je proteklo mirno i dostojanstveno, uz šetnju od Krsta do Gradske kuće bez ikakvih incidenata ili blokada saobraćajnica. Na skupu je istaknuto da je najveća vrednost za svakog čoveka upravo pravo na miran i dostojanstven život, koje se blokadama ulica i institucija ugrožava. Građani su poručili da žele da povrate svoju zemlju, da mogu normalno da se kreću i da Srbija bude ostane država reda, stabilnosti i sigurnosti.

Skupu u Vršcu pridružila se i MIlisa Đurđević Stamnekovski koja je na svom FB profiu napisala: Sa narodom u Vršcu. Došla sam da ih podržim, jer oni podržavaju Srbiju.Želela sam da lično kažem hvala, jer nisu odustali, nisu se povukli, već stoje čvrsto uz svoju zemlju. Njihova snaga je podrška Srbiji, a moja poruka je da znaju da Srbija stoji uz njih.

Današnji skup u Pančevu svojim prisustvom podržali su Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, kao i mnogobrojni zdravstveni radnici.

Pančevci su se okupili po drugi put i poslali jasnu poruku – hoćemo svoj život nazad!

(Pančevac)