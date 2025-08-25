Opovo: Omladinac efikasan na startu prvenstva

Ubedljivom pobedom opovački Omladinac 1927 otvorio je aktuelno prvenstvo.

OMLADINAC 1927 (Opovo) – Slavija 1933 (Kovačica) 4:0 (3:0); Od starta utakmice domaći fudbaleri su krenuli žestoko, imali dominaciju i to im se isplatilo već u 10. minutu kada Jovanov postiže prvi od svoja tri pogotka. U finišu poluvremena Jovanov povećava vođstvo u 32. minutu, a novajlija Kostić pogotkom u 40. minutu kruniše dobru igru Opovčana u prvom poluvremenu, prenosi Glas Opova.

Nastavili su domaći fudbaleri sa napadima i u nastavku meča, promašili nekoliko prilika, da bi Jovanov u 58. minutu iz penala postavio konačan rezultat 4:0.

Omladinac 1927: Šiđanin, Petrović, Tomić, Todorović, Stojić, Ranđić, Stupar, Divljački, Jovanov, Gošić, Kostić, u igru su ušli: Ivić, Tasković, Arsenović, Trifković i Milić.

(Pančevac/Glas Opova)