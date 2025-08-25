Završeni radovi na rekonstrukciji Ulice Vojvode Radomira Putnika

Završeni radovi na jednoj od najopterećenijih i najznačajnijih saobraćajnica u gradskom jezgru – Ulici trga slobode i Vojvode Radomira Putnika. Ovaj infrastrukturni projekat predstavlja važan korak u unapređenju saobraćajne mreže i rešavanju dugogodišnjih problema sa dotrajalom kolovoznom konstrukcijom. Naša politika je rada i ulaganja, a rezultati su na terenu. Pratimo ideoligiju našeg predsednika Aleksandra Vučića i ponosni smo na svaki santimetar puta.

Radovi su izvođeni u dve faze. Prva faza obuhvatila je deonicu od raskrsnice sa Ulicom Vojvode Petra Bojovića do Ulice Cara Lazara, dok je druga faza obuhvatila nastavak radova od Ulice Cara Lazara do Ulice Oslobođenja. Na ovaj način rekonstruisana je čitava saobraćajnica u ukupnoj dužini od 720 metara, u punom profilu širine 12 metara.

Obim radova uključivao je uklanjanje starog asfalta, izvođenje pripremnih radova i nivelaciju, polaganje novog asfaltnog sloja, kao i iscrtavanje

horizontalne saobraćajne signalizacije. Posebna pažnja posvećena je kvalitetu izvođenja i prilagođavanju dinamike radova potrebama građana i saobraćaja, kako bi se omogućilo što brže i efikasnije završavanje radova.

Radovi su trajali ukupno 20 dana – po 10 dana u svakoj fazi – i završeni su u predviđenom roku. Nakon današnjeg završetka iscrtavanja horizontalne signalizacije, Ulica Vojvode Radomira Putnika zvanično se puštena u saobraćaj, a time i redovno funcionisanje javnog prevoza.

„Zahvaljujem se građanima Pančeva na strpljenju i razumevanju tokom trajanja radova. Ovim putem smo obezbedili bezbednije i protočnije odvijanje saobraćaja, ali i dali doprinos daljem razvoju i modernizaciji našeg grada. Pančevo zaslužuje kvalitetnu infrastrukturu i ovo je samo deo šire strategije ulaganja u saobraćajnice i urbanu mobilnost“.

Grad Pančevo potvrđuje posvećenost kontinuiranom ulaganju u obnovu i razvoj putne infrastrukture, sa ciljem stvaranja sigurnijeg, funkcionalnijeg i modernijeg urbanog okruženja za sve građane. U prethodnih pet godina realizovan je veliki broj infrastrukturnih projekata: uređeno je ukupno 200 ulica, dužine oko 102,02 kilometra, od toga je 15 ulica rekonstruisano, a 185 rehabilitovano, kroz rekonstrukciju je urađeno oko 8 kilometara saobraćajnica, dodatno je izgrađeno 13,2 kilometra staza i parking prostora.

Grad ovde ne staje – pred nama je još mnogo posla. Na osnovu zahteva građana koji su se tokom izvođenja ovih radova javljali, u narednim fazama planirana je i izgradnja trotoara, čime će se dodatno unaprediti bezbednost i kvalitet života u ovom delu Pančeva, navodi se u saopštenju Grada Pančeva.

(Pančevac/RTV Pančevo)