Prava fudbalska drama: Kačarevo – Jugoslavija 2:1 (0:1)

20:00
25.08.2025
Na stadionu u Kačarevu odigrana je prava fudbalska drama. Domaći tim uspeo je da preokretom u drugom poluvremenu savlada Jugoslaviju i upiše veliku pobedu, javljaju na FB Omladinci Jabuke.
Prvo poluvreme
Gosti su bolje otvorili meč i već u 23. minutu Bajić je zatresao mrežu Jugoslavije za vođstvo Kačareva 1:0. Prvo poluvreme obeležila je i nervoza – u 18. minutu Jaćimovski je dobio žuti karton, dok je trener gostujuće ekipe Milošević isključen u 38. minutu. Ipak, rezultat se do pauze nije menjao.
Drugo poluvreme
U 60. minutu Trajčevski – 2:0 a samo dva minuta kasnije Čižik je bio strelac za prvi gol Jugoslavije – 2:1.
Do kraja meča Jugoslavija je pokušavala da stigne do boda, ali je Kačarevo sačuvalo prednost i upisalo vredna dva boda pred svojim navijačima.