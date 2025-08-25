Ostalo

Prava fudbalska drama: Kačarevo – Jugoslavija 2:1 (0:1)

18:03

25.08.2025

Foto: Facebook/Omladinci Jabuke

Na stadionu u Kačarevu odigrana je prava fudbalska drama. Domaći tim uspeo je da preokretom u drugom poluvremenu savlada Jugoslaviju i upiše veliku pobedu, javljaju na FB Omladinci Jabuke.

 Prvo poluvreme
Gosti su bolje otvorili meč i već u 23. minutu Bajić je zatresao mrežu Jugoslavije za vođstvo Kačareva 1:0. Prvo poluvreme obeležila je i nervoza – u 18. minutu Jaćimovski je dobio žuti karton, dok je trener gostujuće ekipe Milošević isključen u 38. minutu. Ipak, rezultat se do pauze nije menjao.

Drugo poluvreme
U 60. minutu Trajčevski – 2:0 a samo dva minuta kasnije Čižik je bio strelac za prvi gol Jugoslavije – 2:1.
Do kraja meča Jugoslavija je pokušavala da stigne do boda, ali je Kačarevo sačuvalo prednost i upisalo vredna dva boda pred svojim navijačima.

 Konačan rezultat: Kačarevo – Jugoslavija 2:1
Strelci: Trajčevski (60’), Čižik (62’) – Bajić (23’).
(Pančevac/Omladinci Jabuke)

