Crepaja: Svečano otvoreni 9. Dani romske kulture

Svečano je otvorena 9. po redu manifestacija “Dani romske kulture” u MZ Crepaja, na kojoj je održana promocija romske književnosti. Glavni pokrovitelj događaja je Miroslav Novakov predsednik Udruženja građana “Romski centar”, prenosi RTV Pančevo.

Veliko interesovanje zabaleženo je i ove godine na otvaranju 9. po redu manifestacija “Dani romske kulture” u Crepaji. Uduženje građana “Romski centar”, čiji je predsednik Miroslav Novakov, potrudilo se da na što bolji način predstavi romsku književnost i značaj očuvanja njihove kulture i tradicije.

Podsticanje mladih roma da se aktivno uključe u rad romskih organizacija ključno je za očuvanje jezika i kulturnog identiteta zajednice. Njihovo veće prisustvo i angažman doprineće jačanju i prenošenju bogatog nasleđa na buduće generacije, ističe Jelena Jovanović, pokrajinska poslanica i članica Nacionalnog saveta.

Događaju je prisustvovao i Rajko Ranko Jovanović, nastavnik romskog jezika, koji je gostima objasnio razliku između Roma i Gadžovana.

Bogat program manifestacije “Dani romske kulture” pružio je uvid u savremene tokove romske književnosti i načine očuvanja tradicije. Kroz učešće predstavnika zajednica i institucija, potvrđena je potreba za kontinuiranim radom na afirmaciji romske kulture

(Pančevac/RTV Pančevo)

