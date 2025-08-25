Evo šta kažu maturanti na praksi u Rafineriji nafte Pančevo

U Rafineriji nafte Pančevo počela je stručna praksa za 25 polaznika, koja će trajati šest meseci. To su učenici srednje Elektrotehničke, Mašinske i Tehničke škole, koji su ove godine završili obrazovanje na smerovima povezanim sa radom u ovoj kompaniji.

Poslednje četiri godine kompanija NIS organizuje stručnu praksu za operatere. Pohađaju je učenici koji su završili smerove tehničar mehatronike, elektrotehničar procesnog upravljanja i tehničar za preradu nafte i gasa, koji su i kreirani za potrebe ovog preduzeća, u saradnji sa Ministarstvom prosvete. Njima je to dobra prilika da praktično usavrše teorijsko znanje i eventualno dobiju šansu za zaposlenje.

Poslednje četiri godine kompanija NIS organizuje stručnu praksu za operatere. Pohađaju je učenici koji su završili smerove tehničar mehatronike, elektrotehničar procesnog upravljanja i tehničar za preradu nafte i gasa, koji su i kreirani za potrebe ovog preduzeća, u saradnji sa Ministarstvom prosvete. Njima je to dobra prilika da praktično usavrše teorijsko znanje i eventualno dobiju šansu za zaposlenje.

Luka Vasilčin, učenik na stručnoj praksi, kaže: „Obišli smo postrojenja kada smo prošli sve bezbednosne obuke. Mogu reći da je lepo okruženje, veliko i veoma je dobra šansa da steknemo prvo radno iskustvo i kako je raditi u ovakvom okruženju.“

Kroz ovaj plaćeni program u prethodne tri godine prošlo je 72-oje praktikanata, a 42-oje je dobilo zaposlenje u NIS-u.

Aleksa Uskoković, radnik u Rafineriji i nekadašnji praktikant, dodaje. „Sve što sam naučio u školi ovde sam mogao da primenim uz pomoć mentora, koji mi je dao smernice. Trudio sam se, ukazalo se mesto, ostao sam ovde kao radnik. Napredovao sam i dobio sam ugovor za stalno.“

Dragan Fabijan, upravnik postrojenja i mentor, objašnjava: „Ja imam zadatak da im osmislim svaki dan, kako će oni da steknu ta znanja, obezbeđujem im dokumentaciju, literaturu. Naravno, kontrolišemo njihov napredak, s ciljem da odmah uskoče na upražnjeno radno mesto.“

Svršeni srednjoškolci obučavaće se u pančevačkoj Rafineriji, Petrohemiji i laboratoriji koja je deo Naučno-tehnološkog centra.

(RTS)

Ne kupuj – udomi Cicu i Lepotančiće