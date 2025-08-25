Freedom Art Festival od 25. do 31. avgusta u Pančevu

Devojački bunar: Svi otišli zadovljni
14:00
25.08.2025
Freedom Art Festival biće održan od 25. do 31. avgusta u Domu omladine Pančevo.
Freedom Art Festival donosi radionice, izložbe, koncerte i otvoreni atelje škole crtanja, dečije programe i još mnogo toga, poručuju organizatori.
Program Freedom Art Festivala
Ponedeljak, 25. avgust
19:00 Otvaranje festivala i izložba radova letnje škole crtanja (Galerija Doma omladine)
20:00 Koktel i koncert Nevene Racić Branković
Utorak, 26. avgust
19:00 Radionica „Mapa: Meni je važno!“ (Mali klub)
View this post on Instagram
Sreda, 27. avgust
19:00 Radionica tumačenja stihova (Katarina Ljubisavljević), Mali klub
21:00 Film „Metropolis“ (Letnja bašta Doma omladine)
Četvrtak, 28. avgust
18:00 Potraga za umetničkom slobodom (Gradski park) / za decu od 8 do 12 godina
19:00 Radionica „Izrazi se kroz nakit!“ (Bojana Dakić) Mali klub
20:00 Književno veče: Stefan Stanojević – Prvih 10 godina
+ koncert: Konstantin Marčetić
Subota, 30. avgust
18:00 Književna tura – koju vodi Stefan Stanojević
19:00 Otvaranje murala –umetnika Đurđa Stevanovića u dvorani Apolo, kao deo tradicije našeg festivala
21:00 Koncert – Bas i Stega (Apolo)
Nedelja, 31. avgust
16:00 Biciklistička avantura – Do arheološkog nalazišta Starčevo
19:00 Izložba „Korto Malteze“ (Galerija Doma omladine)
20:00 Predavanje i strip radionica (Vladimir Vesović) + gudački koncert i koktel zatvaranja
Ulaz na sve programe je besplatan.
(Pančevac)