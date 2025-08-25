Pančevo Kulturna dešavanja

Freedom Art Festival od 25. do 31. avgusta u Pančevu

25.08.2025

Foto: Dom omladine Pančevo

Freedom Art Festival biće održan od 25. do 31. avgusta u Domu omladine Pančevo.
Freedom Art Festival donosi radionice, izložbe, koncerte i otvoreni atelje škole crtanja, dečije programe i još mnogo toga, poručuju organizatori.

Program Freedom Art Festivala

 

Ponedeljak, 25. avgust

19:00  Otvaranje festivala i izložba radova letnje škole crtanja (Galerija Doma omladine)
20:00 Koktel i koncert Nevene Racić Branković

Utorak, 26. avgust
19:00  Radionica „Mapa: Meni je važno!“ (Mali klub)

 

Sreda, 27. avgust
19:00  Radionica tumačenja stihova (Katarina Ljubisavljević), Mali klub
21:00  Film „Metropolis“ (Letnja bašta Doma omladine)

Četvrtak, 28. avgust
18:00  Potraga za umetničkom slobodom (Gradski park) / za decu od 8 do 12 godina
19:00  Radionica „Izrazi se kroz nakit!“ (Bojana Dakić) Mali klub
20:00 Književno veče: Stefan Stanojević – Prvih 10 godina
+ koncert: Konstantin Marčetić

Subota, 30. avgust
18:00  Književna tura – koju vodi Stefan Stanojević
19:00  Otvaranje murala –umetnika Đurđa Stevanovića u dvorani Apolo, kao deo tradicije našeg festivala
21:00  Koncert – Bas i Stega (Apolo)

Nedelja, 31. avgust
16:00  Biciklistička avantura – Do arheološkog nalazišta Starčevo
19:00  Izložba „Korto Malteze“ (Galerija Doma omladine)
20:00 Predavanje i strip radionica (Vladimir Vesović) + gudački koncert i koktel zatvaranja

Ulaz na sve programe je besplatan.

(Pančevac)

