Freedom Art Festival od 25. do 31. avgusta u Pančevu

Freedom Art Festival biće održan od 25. do 31. avgusta u Domu omladine Pančevo.

Freedom Art Festival donosi radionice, izložbe, koncerte i otvoreni atelje škole crtanja, dečije programe i još mnogo toga, poručuju organizatori.

Program Freedom Art Festivala

Ponedeljak, 25. avgust

19:00 Otvaranje festivala i izložba radova letnje škole crtanja (Galerija Doma omladine)

20:00 Koktel i koncert Nevene Racić Branković

Utorak, 26. avgust

19:00 Radionica „Mapa: Meni je važno!“ (Mali klub)

View this post on Instagram A post shared by Dom omladine Pančevo (@domomladinepancevo)

Sreda, 27. avgust

19:00 Radionica tumačenja stihova (Katarina Ljubisavljević), Mali klub

21:00 Film „Metropolis“ (Letnja bašta Doma omladine)

Četvrtak, 28. avgust

18:00 Potraga za umetničkom slobodom (Gradski park) / za decu od 8 do 12 godina

19:00 Radionica „Izrazi se kroz nakit!“ (Bojana Dakić) Mali klub

20:00 Književno veče: Stefan Stanojević – Prvih 10 godina

+ koncert: Konstantin Marčetić

Subota, 30. avgust

18:00 Književna tura – koju vodi Stefan Stanojević

19:00 Otvaranje murala –umetnika Đurđa Stevanovića u dvorani Apolo, kao deo tradicije našeg festivala

21:00 Koncert – Bas i Stega (Apolo)

Nedelja, 31. avgust

16:00 Biciklistička avantura – Do arheološkog nalazišta Starčevo

19:00 Izložba „Korto Malteze“ (Galerija Doma omladine)

20:00 Predavanje i strip radionica (Vladimir Vesović) + gudački koncert i koktel zatvaranja

Ulaz na sve programe je besplatan.

(Pančevac)