Sa novom školskom godinom, kreću i virusi: Evo na šta pedijatar upozorava roditelje

19:00
26.08.2025
Početak školske godine za decu donosi radost, ali i viruse koji su neizostavni deo svake godine!
Pedijatar dr Saša Milićević je danas, gostujući u Novom jutru na TV Pink govorio o predstojećoj školskoj godini kao i virusima koji su opasni po decu. On je istakao da zajedno sa mališanima, u školu kreću i virusi.
– Oni će od prvog časa razmenjivati viruse, i roditelji moraju da znaju da će deca donositi bolest kući. Najobičnije to budu klasični virusi, ali i stomačni, koji se prenose ručicama. Oni razmenjuju pribor, ovo ono, stariji puše vejpove, i na taj način se prenose klice. Biće dece koja su i u periodu inkubacije. Imaće simptome… Varičele takođe, one mogu 21 dan da se inkubiraju, i nikome neće biti jasno odakle to. A dete se možda zarazilo na raspustu – kaže on.
Kako dodaje, mere zaštite ne postoje, ističući da deca, nažalost ne peru redovno ruke, što je glavno u borbi protiv virusa.
– Roditelji maloj deci, odnosno prvačićima mogu da stave alkohol u torbu. Mislim, roditelji decu moraju da nauče da olovke, gumice i ostalo ne stavljaju u usta. Moraju da spavaju više, oni uveče ostaju, ekrani, igrice, Teško im je otrgnuti to. Nekada je roditeljima i lakše, da malo “danu dušom” – nasmejao se doktor.
(Pančevac)
