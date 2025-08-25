Pantransport: Autobusi se od 12 sati vraćaju na svoje uobičajene trase

Devojački bunar: Svi otišli zadovljni
Pantransport obaveštava javnost da su nadležni organi dali saglasnost za puštanje u promet kompletne saobraćajnice ulice Vojvode Radomira Putnika.
14:00
25.08.2025
12:16U toku veštačenja nakon rekonstrukcije nestanka Danke Ilić: Iz Tužilaštva otkrili šta je sledeći korak
Pantransport obaveštava javnost da su nadležni organi dali saglasnost za puštanje u promet kompletne saobraćajnice ulice Vojvode Radomira Putnika.
Danas od 12 časova svi autobusi na svim Pantransportovim gradskim, prigradskim i međumesnim linijama biće vraćeni na svoje uobičajene trase.
Provremena stajališta se istovremeno ukidaju.
(Pančevac)
Završeni radovi na rekonstrukciji Ulice Vojvode Radomira Putnika
