Pantransport: Autobusi se od 12 sati vraćaju na svoje uobičajene trase

Pantransport obaveštava javnost da su nadležni organi dali saglasnost za puštanje u promet kompletne saobraćajnice ulice Vojvode Radomira Putnika.

Pantransport obaveštava javnost da su nadležni organi dali saglasnost za puštanje u promet kompletne saobraćajnice ulice Vojvode Radomira Putnika.

Danas od 12 časova svi autobusi na svim Pantransportovim gradskim, prigradskim i međumesnim linijama biće vraćeni na svoje uobičajene trase.

Provremena stajališta se istovremeno ukidaju.

(Pančevac)

Završeni radovi na rekonstrukciji Ulice Vojvode Radomira Putnika