Pantransport: Autobusi se od 12 sati vraćaju na svoje uobičajene trase

Pantransport obaveštava  javnost da su nadležni organi dali saglasnost za puštanje u promet kompletne saobraćajnice ulice Vojvode Radomira Putnika.

11:51

25.08.2025

Foto: Pančevac / N. S.
Pantransport

Danas od 12 časova svi autobusi na svim Pantransportovim gradskim, prigradskim i međumesnim linijama biće vraćeni na svoje uobičajene trase.

Provremena stajališta se istovremeno ukidaju.

(Pančevac)

