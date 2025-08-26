Kovin: Od sutra 4. Memorijalni turnir „Petar Pera Rađenović“

Sutra (sreda 27.avgust) počinje četvrti memorijalni turnir u malom fudbalu „PETAR PERA RAĐENOVIĆ“ za dečake i devojčice rođene od 2013. do 2018. godine.

„Ustanova za sport“ Kovin organizuje ovaj turnir u znak sećanja na nekadašnjeg svestranog sportistu i sportskog radnika, Petra Rađenovića.Petar Rađenović rođen je 1933. godine u Rađenovićima u opštini Priboj, a rodni Sandžak zamenio je banatskom ravnicom 1946. godine, kada se doselio u Kovin.

Bio je zaljubljenik u fudbal i dugogodišnji golman FK „Radnički“. Po završetku igračke karijere ostao je u svetu fudbala i predano se posvetio decenijskom radu u opštinskom Fudbalskom savezu.

Do poslednjih dana svog života bio je aktivan sekretar Fudbalskog saveza opštine Kovin, u više navrata učestvovao je i u radu područnog Fudbalskog saveza, kao i Fudbalskog saveza Vojvodine.

Aktivno je učestvovao i u radu nekadašnjeg Saveza organizacija za fizičku kulturu (SOFK-a) kao član organa i sekretar, a potom i Sportskog saveza opštine Kovin, gde je bio stručni saradnik za oblasti fudbala i rekreativnog sporta.

Osim fudbalom, dugo se bavio i šahom i bio aktivni igrač Šah kluba „Radnički“. Naši stariji sugrađani pamte ga i kao realizatora, sudiju i učesnika radničko – sportskih igara, a mnogi se sećaju da ga sportski duh nije napustio ni u poznijim godinama i penzionerskim danima, jer su ga često viđali kako aktivno pešači ili trči.

Čika Pera Rađenović preminuo je 2009. godine u 76. godini. Na turniru, koji traje do petka, 29. avgusta, učestvuju selekcije fudbalskih klubova sa teritorije kovinske opštine i iz regiona. Utakmice se igraju na otvorenom terenu za mali fudbal i rukomet “Ustanove za sport” Kovin, sa početkom od 18 časova.

(Pančevac)