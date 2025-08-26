Vršac: „Dan rumunskog jezika“ 31. avgusta

Udruženje Slobodni Rumuni Srbije, u saradnji sa Kulturnim centrom Vršac i Generalnim konzulatom Rumunije u Vršcu, poziva građane na 4. izdanje kulturno–umetničke i literarne manifestacije „Dan rumunskog jezika”, koja će se održati u nedelju, 31. avgusta, sa početkom u 17 sati, u Centra Millennium” u Vršcu.

„Ovaj praznik, posvećen jednoj od najvećih duhovnih i identitetskih vrednosti – rumunskom jeziku, biće obeležen kroz bogat i raznovrstan program u znaku slogana: „Rumunski jezik nas spaja”. Na sceni će nastupiti učenici i mladi talenti iz škola u Vojvodini u kojima se nastava izvodi na rumunskom jeziku, recitatori, pevači, vokalne grupe, kulturno–umetnička društva, kao i posebni gosti iz Rumunije: umetnici iz Temišvara i poznati ansambl „Karašul” iz Grădinari“, saopštili su organizatori.

Prema najavi, manifestaciju će uveličati prisustvo predstavnika diplomatskog kora, lokalne samouprave, javnog i kulturnog života, kao i brojnih gostiju iz Rumunije, dok će događaj pratiti i domaći i strani mediji.

„Dan rumunskog jezika je ne samo praznik govora i pisane reči, već i most kulturnog povezivanja, zajedništva i očuvanja identiteta rumunske zajednice u Srbiji. Pozivamo sve ljubitelje rumunskog jezika i kulture da zajedno obeležimo ovaj značajni dan i da proslavimo bogatstvo tradicije, umetnosti i zajedništva koje nas povezuje. Dobro došli na Dan rumunskog jezika – 4. izdanje“, saopštili su organizatori.

(Pančevac)

