„Orlovi“ odmaraju: Selektor Pešić otkazao jutarnji trening

U utorak, 27. avgusta počinje Evropsko prvenstvo u košarci, a domaćini su Finska, Kipar, Letonija i Poljska.

Selektor Košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić odlučio je da otkaže jutarnji trening drugog dana u Rigi.

Naime, naš tim je trebalo da ima trening u utorak od 9.20, ali je selektor odlučio da je ekipi potreban odmor, i doneo je odluku da trening bude otkazan.

S obzirom na to, „Orlovi“ će odraditii samo večernji trening, koji je na programu od 19 časova.

Nakon toga će se medijima obratiti selektor Pešić i kapiten Bogdan Bogdanović.

Podsećanja radi, Srbija u sredu 27.avgusta igra prvu utakmicu na Evrobasketu, a rival našoj selekciji će biti reprezentacija Estonije.

(Una.rs)