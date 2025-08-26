„Orlovi“ odmaraju: Selektor Pešić otkazao jutarnji trening

OFK Vršac poražen od Kabela
12:54
26.08.2025
11:53Dekan i profesori Filozofskog u Novom Sadu u zgradi fakulteta: Samo smo ušli na svoje radno mesto
11:53Dekan i profesori Filozofskog u Novom Sadu u zgradi fakulteta: Samo smo ušli na svoje radno mesto
U utorak, 27. avgusta počinje Evropsko prvenstvo u košarci, a domaćini su Finska, Kipar, Letonija i Poljska.
Selektor Košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić odlučio je da otkaže jutarnji trening drugog dana u Rigi.
Naime, naš tim je trebalo da ima trening u utorak od 9.20, ali je selektor odlučio da je ekipi potreban odmor, i doneo je odluku da trening bude otkazan.
S obzirom na to, „Orlovi“ će odraditii samo večernji trening, koji je na programu od 19 časova.
Nakon toga će se medijima obratiti selektor Pešić i kapiten Bogdan Bogdanović.
Podsećanja radi, Srbija u sredu 27.avgusta igra prvu utakmicu na Evrobasketu, a rival našoj selekciji će biti reprezentacija Estonije.
(Una.rs)
12:54
26.08.2025
12:28
26.08.2025
11:40
26.08.2025
10:00
23.08.2025
19:11
17.08.2025
eur
117.17 RSD
aud
65.26 RSD
cad
72.70 RSD
sek
10.51 RSD
chf
125.02 RSD
gbp
135.50 RSD
usd
100.72 RSD
bam
59.91 RSD
22:02
24.08.2025
Gostujemo ekipi koja je u dve utakmice kod kuće ozbiljno nadigrala Čukarički i TSC, ekipe koje su nominalno po renomeu u vrhu našeg fudbala, tako da nas ne očekuje nimalo lak zadatak.
16:00
23.08.2025
15:11
23.08.2025