Festival rumunskog folklora i muzike: Uzdinska škola naive

U okviru Festivala rumunskog folklora i muzike Rumuna u Vojvodini, održane su i prateće manifestacije. Jedna od njih bila je i izložba posvećena Uzdinskoj školi naivne umetnosti, jednoj od najznačajnijih kulturnih tekovina ovog kraja.

Posetioci su imali priliku da se podsete bogatog stvaralaštva uzdinskih slikara i da dožive kako tradicija i dalje živi kroz radove umetnika različitih generacija. Posebnu pažnju privukla je upečatljiva slika koja oslikava običaj veridbe, dok je snažan simbolički pečat dala i postavka porodičnog stabla uzdinske naive, rad Danijela Suse, koje na jedinstven način povezuje prošlost, sadašnjost i budućnost ove umetničke škole.

Organizatori su uputili posebnu zahvalnost Domu kulture „Doina“ iz Uzdina i Osnovnoj školi „Sveti Georgije“ na podršci i doprinosu u očuvanju ovog dragocenog nasleđa.

Uzdinska škola naive još jednom je potvrdila zašto je nadaleko poznata – ne samo kroz izložbe koje su predstavljane širom sveta, već i kao oslonac nade u nove talente koji će nastaviti da neguju i razvijaju ovu umetničku tradiciju, ostavljajući neizbrisiv trag u kulturnoj mapi Vojvodine.

(RTV Pančevo)