Pantransport: Od 1.septembra aktuelan zimski red vožnje

Na ulicama Pančeva i okolnih mesta svakodnevno će saobraćati oko pedeset autobusa, potvrđuje rukovodilac saobraćaja u ovom preduzeću, Ivan Cvetanović.

Sa početkom nove školske godine, Pantransport će od ponedeljka, 1. septembra, ponovo primenjivati zimski red vožnje na svim gradskim, prigradskim i međumesnim linijama.

Nakon završetka rehabilitacije kolovoza u Ulici vojvode Radomira Putnika, autobusi Pantransporta od 25. avgusta ponovo koriste ovu deonicu i sva pripadajuća stajališta. Time su sve linije, gradske, prigradske i međumesne, vraćene na svoje redovne trase. „Radovi su završeni u pravo vreme, što nam omogućava da saobraćaj organizujemo nesmetano od početka septembra i nove školske godine“, naglašava Cvetanović.

Kako objašnjava, zimski red vožnje podrazumeva puni kapacitet vozila, identičan režimu koji je važio do kraja juna. Ponovo će biti uvedeni i međumesni polasci – dva za Sakule i jedan za Kovačicu.

„Na ovaj način vraćamo se na najobimniji režim prevoza, sa pedeset autobusa koji će svakodnevno biti na ulicama“, dodaje Cvetanović.

U Pantransportu podsećaju i da je u toku prodaja mesečnih karata za septembar na blagajnama autobuske stanice. Najveća gužva očekuje se u prvim danima meseca, dok će karte moći da se kupe do 8. septembra. Šalteri rade radnim danima od 6 do 20 časova, a subotom od 7 do 15 sati.

(Pančevac/RTVPančevo)