Plato ispred Narodnog muzeja: Danas koncert „U slavu Aksentija“

Danas u 19 sati održaće se koncert „U slavu Aksentija“ na platou ispred Narodnog muzeja. Koncert je tematski posvećen kompozitoru Aksentiju Maksimoviću.

U pauzi između numera, prof. Boris Matijević, predstaviće značaj pančevačkih kompozitora, među kojima je i Aksentije Maksimović u svetlu doprinosa razvoja srpske nacionalne škole i srpskog romantizma 19. veka.

Publika će imati priliku da čuje izvođenje dva njegova dela, aranžirana za dečiji gudački kvartet violina. Takođe, publika će čuti i delo Jovana Bandura, po kome Muzička škola u Pančevu nosi ime.

Koncert će obuhvatiti i predstavljanje solističkog i kamernog programa učenika nižih razreda OMŠ „Jovan Bandur“ Pančevo, klase prof. Luke Balaša iz izdvojenog odeljenja u Dolovu, kao i segment dečijeg festivala „Raspevano proleće“ u organizaciji Muzičkog centra Pančevo.

(Pančevac)