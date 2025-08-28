RCT „Mihajlo Pupin“: Veliki uspeh Pančevaca na međunarodnim takmičenjima

Tri međunarodna takmičenja održana su krajem avgusta u Beogradu: ICYSS, IJGEO, WOSDEP.

Na njima je učestvovalo 7 učenica i učenika iz RCT „Mihajlo Pupin“: Gabrijel Lalić, Vojin Matić, Vladimir Malić, Aleksandar Jevtović, Dunja Kostić, Vanja Gajan i Kalina Vlajić, koje su, kao mentori, vodili: Svetlana Marčetić, Biljana Krstin i Nikola Koneski. Bili smo više nego uspešni.

„Na svetskoj olimpijadi održivog razvoja i zaštite životne sredine (WOSDEP), osvojili smo:

– Vojin Malić (2. r. Medicinske škole) – SREBRNA MEDALjA i nagrada za MMT (test znanja).

– Vladimir Malić (2. r. Medicinske škole – SREBRNA MEDALjA.

– Gabrijel Lalić (3. r. Gimnazija Uroš Predić) – BRONZANA MEDALjA i nagrada za POSTER PREZENTACIJU.

Na internacionalnoj juniorskoj geografskoj olimpijadi (IJGEO), osvojili smo:

– Vanja Gajan (1. r. Gimnazija Uroš Predić) – SREBRNA MEDALjA.

Na međunarodnoj smotri istraživačkih radova u oblasti društvenih nauka, istorija, (ICYSS), osvojili smo:

– Dunja Kostić (3. r. Gimnazija Uroš Predić) – BRONZANA MEDALjA i nagrada za POSTER PREZENTACIJU.

– Aleksandar Jevtović (3. r. Gimnazija Uroš Predić) – SREBRNA MEDALjA“, navode iz RCT Mihajlo Pupin i svima čestitaju na velikom uspehu.

(Pančevac)