Dnevni horoskop za 29. avgust: Evo kome stiže novac, a ko da se čuva ljubomorne osobe

Ovan

Posao: Neočekivani problemi mogu vas izbaciti iz takta, ali vaša snalažljivost će vam pomoći da pronađetenajbolje rešenje.

Ljubav: Zauzeti mogu osetiti napetost i moguće su rasprave sa partnerom, dok slobodni mogu očekivati susret pun privlačnosti, ali sa malo izgleda za stabilnu vezu.

Zdravlje: Stres može uticati na želudac.

Bik

Posao: Dan može doneti nesporazume sa kolegama i osećaj da vas guraju u pravcu koji ne želite. Ako ostanete smireni, izbeći ćete veći sukob.

Ljubav:Kod zauzetih Bikova partner može biti sklon ljubomori, dok slobodni mogu ući u priču koja deluje intenzivno i magično, ali nestabilno.

Zdravlje: Osetljivost probavnog trakta.

Blizanci

Posao: Neočekivani obrti mogu poremetiti vaše planove. Bićete brzi u prilagođavanju, ali pazite da ne obećate više nego što možete da ispunite.

Ljubav: Zauzeti mogu osećati pritisak partnera, dok slobodni mogu uleteti u flert koji može doneti uzbuđenje, ali i nesporazume. Bar vam neće biti dosadno.

Zdravlje: Nervna napetost i umor.

Rak

Posao: Fokus će biti na finansijama i odnosima sa saradnicima. Neko može preterati sa obećanjima, pa budite oprezni.

Ljubav: Partner će želeti sigurnost, ali može postojati i napetost. Slobodni mogu upoznati osobu koja im budi snažne emocije, ali ve može biti totalno nejasno.

Zdravlje: Osetljiv želudac i umor.

Lav

Posao: Vaše ideje će izazvati pažnju, ali i otpor. Ako budete strpljivi, uspećete da izvučete najbolje iz dana.

Ljubav: Zauzeti mogu biti uvučeni u rasprave zbog posesivnosti, dok slobodni mogu imati susret sa osobom koja ostavlja jak utisak, ali ovaj odnos može biti pun oscilacija.

Zdravlje: Obratite pažnju na srce i leđa.

Devica

Posao: Bićete suočeni sa zadacima koji zahtevaju disciplinu i dobru analizu. Pokušajte da izbegnete sukobe sa kolegama zbog detalja.

Ljubav: Partner može osećati da ga samo kritikujete, dok slobodne Device mogu započeti komunikaciju sa osobom koja može biti vrlo zanimljiva, ali i nepredvidiva.

Zdravlje: vodite računa o ishrani.

Vaga

Posao:Možete biti uvučeni u neke pregovore gde će se od vas tražiti balans. Ako pokažete diplomatičnost, prevazići ćete sve nesuglasice i prepreke.

Ljubav: Zauzeti mogu imati napet razgovor sa partnerom, dok slobodni mogu očekivati flert koji unosi uzbuđenje, ali bez neke veće dubine i ozbiljnosti.

Zdravlje: Glavobolje i nervna napetost.

Škorpija

Posao: Dan vam donosi priliku da završite važne zadatke, ali uz pojačan pritisaki napetost. Bićete efikasni, alina kraju i iscrpljeni.

Ljubav:Slobodne Škorpije mogu započeti strastvenu priču sa nekim, ali će to biti puno oscilacija i iskušenja.

Zdravlje: Pad imuniteta.

Strelac

Posao: Bićete pod pritiskom autoriteta, ali ako budete realni, uspećete da se dokažete i istaknete.

Ljubav: Partner može tražiti vašu veću posvećenost, dok slobodni mogu upoznati osobu koja im imponuje, ali bi taj odnos mogao biti dosta zahtevan.

Zdravlje: Moguće probavne tegobe.

Jarac

Posao: Od vas će se očekivati istrajnost i preciznost. Ako budete dosledni, bićete nagrađeni.

Ljubav: Partner može očekivati više pažnje i vašeg prisustva, dok slobodni mogu očekivati novo poznanstvo koje obećava na duže staze, ali će se razvijati sporo.

Zdravlje: Moguće blaže reumatske tegobe.

Vodolija

Posao: Bićete suočeni sa pitanjima zajedničkih finansija i obaveza. Budite jasni kako biste izbegli nesporazume.

Ljubav: Kod zauzetih Vodolija moguće su sitne nesuglasice, dok slobodni mogu uleteti u ljubavnu priču koja donosi snažnu privlačnost, ali bez garancije da bi moglo id a potraje.

Zdravlje: Napetost, stres.

Ribe

Posao: Pregovori i dogovori biće i danas u fokusu. Ako budete strpljivi, možete ostvariti veliki pomak.

Ljubav: Zauzeti mogu razgovarati o važnim i ozbiljnim temama, dok slobodni mogu započeti poznanstvo koje donosi osećaj sigurnosti i mogućnost produbljivanja veze.

Zdravlje: I dalje su mogući problemi sa cirkulacijom.

(astropunik)