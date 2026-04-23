U Vršcu održana radionica „Izgled društvene mreže i realnost“

VRŠAC – U organizaciji Doma omladine Vršac uspešno je realizovana edukativna radionica namenjena mladima, sa ciljem podizanja svesti o sveprisutnom uticaju društvenih mreža na svakodnevni život, samopouzdanje i percepciju stvarnosti.

Radionicu je vodila Jasmina Birta, master strukovnih studija zdravstvene nege, koja je kroz interaktivno predavanje i otvoren razgovor sa učesnicima analizirala kompleksan odnos između digitalnog identiteta i realnosti.

Razvijanje kritičkog razmišljanja

Glavni fokus predavanja bio je na ukazivanju jasne razlike između idealizovanog sadržaja koji viđamo na ekranima i stvarnog života. Jasmina Birta je istakla važnost razvijanja zdravog i kritičkog odnosa prema digitalnim sadržajima, kako bi se mladi zaštitili od nerealnih standarda lepote i uspeha koji često narušavaju njihovo mentalno zdravlje.



Aktivno učešće vršačke omladine

Učesnici su tokom radionice aktivno razmenjivali mišljenja i postavljali pitanja, otvarajući važne teme o izazovima koje savremene platforme donose. Razgovor je obuhvatio teme od uticaja filtera na samopouzdanje do pritiska koji stvara stalna dostupnost na mreži.

Dom omladine Vršac ovim programom nastavlja svoju misiju organizacije edukativnih sadržaja koji imaju za cilj informisanje, prevenciju i osnaživanje mladih u savremenom, digitalnom društvu.

(Pančevac)