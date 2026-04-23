Prolećna čarolija u centru Vršca: JKP „Drugi oktobar“ na Sajmu cveća i meda

VRŠAC – Trg Svetog Teodora Vršačkog od 23. do 26. aprila postaje prava cvetna oaza. Tradicionalni Sajam cveća i meda okupio je brojne izlagače, a pažnju posetilaca svojim raskošnim asortimanom i ove godine privlači štand JKP „Drugi oktobar“.

Ljubitelji prirode i uređenja bašti imaju priliku da na jednom mestu pronađu sve što je potrebno za prolećno osveženje eksterijera.

Šta vas očekuje na štandu?

JKP „Drugi oktobar“ pripremio je bogatu ponudu prilagođenu potrebama svih sugrađana:

Šarenilo sezonskog cveća: Veliki izbor rasada idealnog za balkone, terase i bašte.

Stručni saveti: Naši zaposleni su tu da vam pomognu u odabiru biljaka i daju preporuke za njihovu pravilnu negu i održavanje.

Praznična atmosfera: Uživajte u ambijentu koji najavljuje najlepše godišnje doba i inspiriše na kreativno uređenje doma.



Unesite delić prirode u svoj dom

Sajam je idealna prilika da po povoljnim cenama nabavite kvalitetno cveće i direktno se informišete o novim trendovima u hortikulturi. Pozivamo sve Vrščane i goste našeg grada da prošetaju centrom, posete naš prodajni štand i odaberu biljke koje će krasiti njihov životni prostor.

Vidimo se na Trgu Svetog Teodora Vršačkog – neka vaš dom procveta uz JKP „Drugi oktobar“!

(Pančevac)