POČETAK ŠKOLSKE GODINE: U septembru je kućni budžet pred raspadom!

Do početka nove školske godine ostalo je još nedelju dana, a roditelji u Srbiji već prave ozbiljne računice. Iako su trgovci obeležili sezonu velikim natpisima „Back to School” i popustima i do 50 odsto, konačni zbir troškova pokazuje da opremanje đaka i ove godine predstavlja veliki udar na kućni budžet. Prema procenama, roditeljima s dvoje dece za sve neophodno biće potrebna čitava jedna prosečna mesečna plata. Najveći deo izdataka odlazi na udžbenike. Cena kompleta za sedmi razred dostiže 23.000 dinara, dok se polovni kompleti za peti razred mogu kupiti za oko 7.000 dinara. Kada se sabere za dvoje dece, trošak novih knjiga lako prelazi 46.000 dinara, tj. gotovo 500 evra.

Roditelji koji žele da uštede sve češće se okreću polovnim udžbenicima, gde cene zavise od razreda i predmeta. Niži razredi mogu se opremiti već za 290 dinara po knjizi, dok cene za srednjoškolce idu i preko 490 dinara. Lokalna samouprava u nekim gradovima, poput Zrenjanina, preuzela je deo troškova na sebe – prvacima su obezbeđeni udžbenici, rančevi i osnovni pribor.

Školski pribor – od rančeva do olovaka

Kada se knjige kupe, na red dolazi školski pribor. Anatomski rančevi koštaju od 3.500 do 10.000 dinara, a pernice između 1.000 i 5.000 dinara, u zavisnosti od toga da li su već opremljene. Komplet svezaka i osnovnog pribora za jedno dete iznosi od 1.200 do 2.500 dinara, dok detaljnija računica pokazuje da pribor može koštati i od 3.500 do čak 14.000 dinara, ako se kupuje kvalitetnija oprema. U hipermarketima se mogu pronaći povoljne ponude – setovi olovaka i bojica za 299 dinara ili torbe za fizičko za 600 dinara. Neki lanci nude i gotove školske pakete, čime se kupovina ubrzava i olakšava. Polazak u školu retko prolazi bez nove garderobe i obuće. U radnjama su aktuelne kolekcije za đake – majice se mogu naći za 990 dinara, farmerke za 2.999, dok cene patika variraju od 3.000 do čak 12.000 dinara. Računica pokazuje da prosečan set garderobe i obuće za jedno dete može da košta od 6.000 do 25.000 dinara, zavisno od izbora. Akcije „dva za jedan” na patike donekle ublažavaju trošak, ali je za dvoje dece potrebno najmanje 15.000 dinara samo za odeću i obuću.

Tehnička oprema – sve češća potreba

Savremena nastava traži i tehničku opremu. Laptop je postao gotovo obavezan za starije osnovce i srednjoškolce, a cene počinju od 50.000 dinara. Tableti su nešto jeftiniji, od 20.000 dinara, dok štampači koštaju od 10.000 naviše. Iako su trenutno aktuelni popusti – do 20 odsto na računare i 15 odsto na tablete i štampače – ovaj segment troškova roditeljima predstavlja najveći izazov. Bilo kako bilo, kada se svi izdaci saberu, slika izgleda ovako: udžbenici oko 46.000 dinara; rančevi i pribor oko 14.000 dinara; odeća i obuća prosečno 30.000 dinara i tehnička oprema (jedan laptop) najmanje 50.000 dinara. Ukupno sve to košta oko 140.000 dinara, što je približno iznos prosečne plate u Srbiji. Ako se kupuje dodatna oprema ili skuplja garderoba, iznos lako može dostići i 200.000 dinara. Uprkos popustima i akcijama, roditelji priznaju da je finansijski teret veliki. Najčešći načini uštede su kupovina polovnih udžbenika, oslanjanje na subvencije lokalnih samouprava, kao i kupovina kompleta pribora i garderobe na akcijama. Ipak, bez obzira na sve strategije, polazak u školu za mnoge porodice ostaje jedan od najskupljih perioda u godini.

