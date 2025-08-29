Apel MZ Mladost: U toku sanacija divljih deponija i rekonstrukcija staze u Kozaračkoj

U naselju Mladost u Pančevu u toku je sanacija divljih deponija kao i rekonstrukcija

“Obaveštavamo vas da je u toku sanacija divlje deponije kod Davida (ulica Šarplaninska). Od danas će komunalna inspekcija dežurati na terenu do daljnjeg, kako bi sprečila ponovno odlaganje otpada na mestima koja za to nisu predviđena.

Apelujemo na sve građane da poštuju propise i odlažu smeće i otpad isključivo na mestima koja su za to određena. Svako odlaganje na nedozvoljenim površinama biće sankcionisano, a inspekcija će pisati kazne u skladu sa zakonom.

Takođe, obaveštavamo vas da je u toku sređivanje pešačke staze kod vrtića „Petar Pan“ u Kozaračkoj ulici, kao i uređenje dela predviđenog za odlaganje otpada.

Još jednom molimo sve sugrađane da poštuju pravila i čuvaju našu zajednicu čistom i urednom. Samo zajedničkim trudom možemo imati lepše i bezbednije okruženje.”

stoji u saopštenju Mesne zajednice „Mladost“.

(Pančevac/MZ Mladost)