Otvoreni turnir „Pančevo open 2025“: Velemajstor Mihail Brijakin dominirao

Otvoreni turnir „Pančevo open 2025“, čiji je cilj razvoj mladih šahista i šahistkinja i koji je postao dobro poznat šahovskoj javnosti, održan je od 16. do 22. avgusta.

Organizovan je od strane lokalnih klubova „Aljehin“ i „PAŠK“. Realizaciju su podržali Grad Pančevo, Šahovski savez Srbije i Šahovski savez Vojvodine.

Za tablom se našlo 48 takmičara iz šest država, od toga jedan velemajstor, tri intermajstora, ženski međunarodni majstor, i tri FIDE majstora. Glavni sudija je bila FIDE arbitar Ksenija Tomin. Igralo se devet kola, po Švajcarskom sistemu parovanja, i klasičnom tempu igre.

Prvo mesto, sa celim poenom ispred drugoplasiranog, osvojio je ruski velemajstor Mihail Brijakin, koji igra pod zastavom Srbije. On je osvojio osam poena, i remizirao je samo dve partije. Pokazao se kao najkvalitetniji igrač na turniru, i već kolo pre kraja obezbedio osvajanje prve nagrade u iznosu od 60.000 dinara. Iza njega se našao FIDE majstor iz Bosne i Hercegovine Amir Hadžović, koji je jedini poraz doživeo baš od Brijakina. On je kući poneo nagradu od 40.000 dinara. Intermajstor Jovan Radlovački je imao najbolje dodatne kriterijume u grupi od trećeg do petog mesta, pa je osvojio nagradu za treće mesto.

Nagrađeni su još i mladi Ali Zukvanov iz Azerbejdžana, kao i petoplasirani Dragomir Sokić. Najbolje plasirana šahistkinja je bila ženski intermajstor Jovana Srdanović, koja će uskoro braniti boje naše zemlje na predstojećem Evropskom prvenstvu.

(Pančevac)