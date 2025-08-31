Pančevo Sportska dešavanja

Atletski klub Dinamo Pančevo među 10 najuspešnijih u Srbiji

11:34

31.08.2025

Podeli vest:

Foto: AK Dinamo Pančevo

Atletski klub „Dinamo“ Pančevo ponovo se nalazi među deset najuspešnijih klubova u Srbiji prema rang listi Srpskog atletskog saveza. Srpski atletski savez boduje uspešnost atletskih klubova na zvanično priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Sa osvojenih 13.750 bodova, Dinamo je zauzeo 9. mesto i svrstao se u TOP 10 atletskih klubova Srbije

(Pančevac)

Tagovi

AK Dinamo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.