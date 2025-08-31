Svečani prijem prvaka u OŠ „Vasa Živković“

Svečano je održan prijem prvaka u Osnovnoj školi „Vasa Živković“. Dobrodošlicu učenicima i roditeljima poželela je direktorka Danijela Ivanovski ,kao i učenici viših razreda.

Ove školske godine prvake su sa osmehom dočekale učiteljice: Snežana Rašković Dimitrijević (1/1), Sonja Grujić Matijević (1/2), Vesna Lujanov Pisarev (1/3) i Slavica Radosavljev Đorđević (1/4).

Prvaci su po prvi put ušli u svoje učionice i zauzeli svoja mesta.

„Našim prvacima želimo puno sreće u školovanju i da budu još jedna generacija koju ćemo svuda s ponosom predstavljati“, navode iz OŠ „Vasa Živković“.

(Pančevac)