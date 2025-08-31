Već od sutra korpa punija za manje para! Spisak robe koja će biti jeftinija

Od ponedeljka, 1. septembra, građani Srbije moći će da pazare po nižim cenama zahvaljujući jednoj od 5 novih mera države i predsedniku Aleksandru Vučiću s ciljem boljitka i podizanja životnog standarda građana. Reč je o smanjivanju trgovinskih marži što će se odraziti i na snižavanje cena u radnjama.

Kao što je najavio i sam ministar finansija Siniša Mali, koji je dao intervju našem listu, već od sutra niže cene imaće čak 20.000 proizvoda u 23 kategorije.

Naime, ministar Mali je rekao da će od sutra u rafovima svih maloprodajnih lanaca cene biti snižene za 20.000 proizvoda iz 23 kategorije, kako je i predviđeno vladinom uredbom o ograničenju marži.

– Očekujemo sniženje cena u proseku od 10-15-20 odsto, u zavisnosti od toga koliko je prethodno iznosila marža na određeni proizvod. Bitno je da se ne radi samo o nekolicini proizvoda već o celom asortimanu namirnica koje svi svakodnevno kupujemo“, rekao je Mali, te dodao da je analizom utvrđeno da cene prehrambenih proizvoda, bezalkoholnih pića i sličnih proizvoda u znatnoj meri diktiraju nivo inflacije i da se to mora obuzdati.

– Verujem da u Srbiji decenijama nismo imali vlast osetljiviju na osnovne životne potreba građana od ove, istakao je Mali.

Spisak proizvoda kojima će cene biti niže

Od sutra pa u narednih šest meseci cene iz 23 kategorije proizvoda biće niže zahvaljujući Uredbi Vlade Srbije koja je na određenu vrstu robe ograničila marže u iznosu do 20 odsto. Moraće da ih primenjuju svi trgovinski lanci.

mleko, mlečni i mešoviti proizvodi

jaja

bezalkoholna pića

kafa

čaj

sveže voće i povrće

prerada voća i povrća

hleb i peciva

mahunarke

smrznuti proizvodi

sveže i prerađeno meso

sveža i prerađena riba

slani konditori

slatki konditori i ceralije

šećer

med

brašno

testenina

ulja i masti

sirće

pirinač

so i začini

kućna hemija

papirna i kuhinjska galanterija

lična higijena i kozmetika

hrana za bebe

pelene

Podsetimo, sam predsednik Vučić je prošle nedelje objasnio na koje trgovce se ova mera odnosi – 24 trgovca na malo, odnosno trgovinski lanci za razliku od seoskih prodavnica koje ovim nisu obuhvaćene jer u protivnom nikako ne bi mogle da se izbore za opstanak, pa bi zbog toga mnoge manje sredine ostale bez lokalnih trgovina.

treba dodati i da trgovačke marže neće smeti da prelaze 20 odsto, a kupci će na pojedinim artiklima moći da računaju i na dodatno niže cene i popuste od 10 odsto što u stvari znači da će korpa biti punija robom koju svakodnevno kupujemo.

