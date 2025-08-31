Već od sutra korpa punija za manje para! Spisak robe koja će biti jeftinija
Od ponedeljka, 1. septembra, građani Srbije moći će da pazare po nižim cenama zahvaljujući jednoj od 5 novih mera države i predsedniku Aleksandru Vučiću s ciljem boljitka i podizanja životnog standarda građana. Reč je o smanjivanju trgovinskih marži što će se odraziti i na snižavanje cena u radnjama.
Kao što je najavio i sam ministar finansija Siniša Mali, koji je dao intervju našem listu, već od sutra niže cene imaće čak 20.000 proizvoda u 23 kategorije.
Naime, ministar Mali je rekao da će od sutra u rafovima svih maloprodajnih lanaca cene biti snižene za 20.000 proizvoda iz 23 kategorije, kako je i predviđeno vladinom uredbom o ograničenju marži.
– Očekujemo sniženje cena u proseku od 10-15-20 odsto, u zavisnosti od toga koliko je prethodno iznosila marža na određeni proizvod. Bitno je da se ne radi samo o nekolicini proizvoda već o celom asortimanu namirnica koje svi svakodnevno kupujemo“, rekao je Mali, te dodao da je analizom utvrđeno da cene prehrambenih proizvoda, bezalkoholnih pića i sličnih proizvoda u znatnoj meri diktiraju nivo inflacije i da se to mora obuzdati.
– Verujem da u Srbiji decenijama nismo imali vlast osetljiviju na osnovne životne potreba građana od ove, istakao je Mali.
Spisak proizvoda kojima će cene biti niže
Od sutra pa u narednih šest meseci cene iz 23 kategorije proizvoda biće niže zahvaljujući Uredbi Vlade Srbije koja je na određenu vrstu robe ograničila marže u iznosu do 20 odsto. Moraće da ih primenjuju svi trgovinski lanci.
mleko, mlečni i mešoviti proizvodi
jaja
bezalkoholna pića
kafa
čaj
sveže voće i povrće
prerada voća i povrća
hleb i peciva
mahunarke
smrznuti proizvodi
sveže i prerađeno meso
sveža i prerađena riba
slani konditori
slatki konditori i ceralije
šećer
med
brašno
testenina
ulja i masti
sirće
pirinač
so i začini
kućna hemija
papirna i kuhinjska galanterija
lična higijena i kozmetika
hrana za bebe
pelene
Podsetimo, sam predsednik Vučić je prošle nedelje objasnio na koje trgovce se ova mera odnosi – 24 trgovca na malo, odnosno trgovinski lanci za razliku od seoskih prodavnica koje ovim nisu obuhvaćene jer u protivnom nikako ne bi mogle da se izbore za opstanak, pa bi zbog toga mnoge manje sredine ostale bez lokalnih trgovina.
treba dodati i da trgovačke marže neće smeti da prelaze 20 odsto, a kupci će na pojedinim artiklima moći da računaju i na dodatno niže cene i popuste od 10 odsto što u stvari znači da će korpa biti punija robom koju svakodnevno kupujemo.
(kurir)