Konkurs za 55. Salon umetnosti Pančeva

Galerija savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva organizuje 55. Salon umetnosti Pančeva, od 27. oktobra do 21. novembra 2025.

Salon umetnosti Pančeva nastao je po ugledu na Oktobarski salon Beograda, revijalnu godišnju izložbu likovne umetnosti. Oktobarski salon u Pančevu prvi put je održan 1971. godine. Izložbe ovog tipa predstavljaju značajan presek kroz aktuelnu umetničku scenu. Salon umetnosti Pančeva u 2025. godini doživeće svoje 55. izdanje i biće usmeren ka aktuelnim problemima sveta i našeg vremena.Konkurs možete da pošaljete:

1. fotografiju rada (JPG 300 DPI) kojim konkurišete za Salon; molimo da rad bude galerijskih dimenzija;

2. popunjen formular s podacima o radu (naziv rada, godina, tehnika, dimenzije) i kratku biografiju (školovanje, zvanje, nagrade… – deset redova najviše);

3. pravo učešća imaju svi profesionalni umetnici koji su rođeni ili rade na teritoriji Grada Pančeva, kao i studenti završnih godina umetničkih fakulteta;

4. konkuriše se umetničkim delom nastalim 2024. ili 2025. godine;

5. potvrda o prebivalištu u Pančevu ili očitana lična karta.

Konkursnu dokumentaciju dostaviti od 1. do 30. septembra 2025. godine na i-mejl adresu: gsu.pancevo@gmail.com, s naznakom ZA SALON PANČEVA.

Na konkursu se dodeljuju tri nagrade (dve otkupne nagrade za dela koja će se naći u fondu Galerije savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva i treća nagrada u vidu termina za samostalnu izložbu).

Žiri ima pravo da pozove umetnika.

Učesnici konkursa biće obavešteni o rezultatima do 10. oktobra.

Autori koji prođu na konkursu treba da donesu radove (opremljene i spremne za kačenje s uputstvom za montažu – ako je potrebno), od 13. do 17. oktobra, u Galeriju savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva, Miloša Crnjanskog 2, Pančevo, radnim danima, od 9 do 14 sati.