Zalihe krvi i dalje kritične, stabilna samo AB krvna grupa

Zahvaljujući dobrovoljnim davaocima krvi AB krvne grupe zalihe ovih krvnih grupa su trenutno stabilne, nažalost sve ostale krvne grupe posebno negativan RH faktor su i dalje na izuzetno niskom nivou.

Sugrađani koji su bolesni očekuju da krvi ima dovoljno i da to ne bi trebalo da bude problem tokom njihovog lečenja. Situacija sa zalihama malo bolja jer se većina vratila sa godišnjih odmora pa je situacija malo bolja.

„Da se zahvalimo dobrovoljnim davaocima krvi AB krvne grupe koji su zaista bili revnosni i odazivali se naše apele koje se tiču nestašice krvi i sada su te grupe stabilnije. Sve ostale krvne grupe posebno negativne su i dalje na izuzetno niskom nivou. Naše akcije se i dalje održavaju ponedeljkom i sredom od 9 do 12 sati i poslednje srede u mesecu od 13 do 17 sati. Zahvaljući dobrovoljnim davaocima pojedine krvne grupe su stabilne ali i dalje krvi nema dovoljno“, poručuju iz Crvenog krsta Pančevo.

„Zahvaljući humanim ljudima koji žele da pomognu mnogi sugrađani su uspešno završili lečenje, neki doneli na svet jedan novi mali život i zato je važno da uvek pomažemo onima kojima od naše dobre volje, kada dođemo i podržimo akciju, zavisi budućnost“, kažu iz Crvenog krsta Pančevo.

(Pančevac/RTVPančevo)