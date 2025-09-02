In memoriam: Preminula Neda Davidović (26)

Neda Davidović, mlada i uspešna sportska radnica iz Pančeva i osvajačica brojnih medalja u džudou za Srbiju iznenada je preminula u 26. godini. Neda je imala izuzetno uspešnu sportsku karijeru, osvajala je brojne medalje na državnim i međunarodnim takmičenjima u džudou, a veoma mlada uplovila je i u trenerske vode.

Najveći uspeh u trenerskom radu ostvarila je krajem 2023. godine, kada je na ekipnom seniorskom prvenstvu Srbije Džudo klub Tamiš osvojio bronzanu medalju, iako su devojčice koje su nastupale na ovom takmičenju imale u proseku samo 16 i po godina.

Ono što je posebno tužno, Neda je krajem aprila stupila u brak sa dugogodišnjim partnerom Bogdanom, a pre samo sedam dana na svet je donela devojčicu Danicu.

(Sportal)