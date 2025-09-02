Kanu maraton: Nenad Miković prvak sveta

Nenad Miković iz kajak-kanu kluba „Tamiš” postao je prvak sveta u kanu maratonu za veterane. U Mađarskom gradu Đer u master kategoriji održano je takmičenje, a učestvovalo je 33. kanuista.

Nenad Miković je trku dugu 10,5 kilometara završio za 1 sat, 2 minuta i 46 sekundi. Drugi je bio Branislav Tomašević,a treći Roberto Palacios iz Argentine:

– Trka je bila veoma teška i neizvesna. U prvom krugu Argentinac koji me je pratio imao je lošiji okret što sam iskoristio da napravim razliku koju sam do kraja uspeo da sačuvam. Bilo je izuzteno fizički zahtevno, jer osećam povredu ramena posle svega što mi se dogodilo u Pančevu, ali uspeo sam da izdržim do kraja i da osvojim zlatnu medalju-istakao je Miković.

Danas će Nenad Miković sa Branislavom Tomaševićem nastupiti u kajaku dvokleku i pokušaće da ponovu stignu do pobedničkog postolja.

