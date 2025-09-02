Kanu maraton: Nenad Miković prvak sveta

STARČEVO: Udruženje žena „Neolit“ aktivno i tokom leta – od „Dana druženja“ do raznih gostovanja
13:02
02.09.2025
Nenad Miković iz kajak-kanu kluba „Tamiš” postao je prvak sveta u kanu maratonu za veterane. U Mađarskom gradu Đer u master kategoriji održano je takmičenje, a učestvovalo je 33. kanuista.
Nenad Miković je trku dugu 10,5 kilometara završio za 1 sat, 2 minuta i 46 sekundi. Drugi je bio Branislav Tomašević,a treći Roberto Palacios iz Argentine:
Danas će Nenad Miković sa Branislavom Tomaševićem nastupiti u kajaku dvokleku i pokušaće da ponovu stignu do pobedničkog postolja.
