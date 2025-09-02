Rekordan broj prvaka u „Mikinoj“ školi, čak pet odeljenja

Nakon prigodnog programa, usledila je prozivka, pa su prvačići imali priliku da se prvi put susretnu sa svojim učiteljicama i upoznaju sa drugarima iz razreda.

Osnovna škola „Miroslav Mika Antić“ na Strelištu ove godine upisala je rekordnih 117 prvaka, koji su raspoređeni u čak pet odeljenja, prenosi RTV Pančevo.

Kako tradicija prvog septembra nalaže, mnogobrojnu generaciju prvaka, i njihove mame, tate i bake škola sa Strelišta dočekala je u vedrom i svečanom duhu. Stariji školarci priredili su poseban program za ovu priliku, a specijalni gosti bili su i članovi KUD-a „Stanko Paunović“. Okupljenima se obratila i direktorka škole, Dragana Krstić.

Nakon prigodnog programa, usledila je prozivka, pa su prvačići imali priliku da se prvi put susretnu sa svojim učiteljicama i upoznaju sa drugarima iz razreda. Ubrzo su im pokazane i učionice u kojima će sticati znanja u narednim mesecima, a roditelji su se informisali o svim važnim detaljima vezanim za početak nastave.

Nakon veselog uvoda – u nove školske pobede. Nema sumnje da ovakav početak najavljuje još jednu više nego uspešnu školsku godinu za „Mikinu“ školu i njene mnogobrojne učenike.

(RTV Pančevo)