JP Putevi Srbije upozoravaju: Nova prevara

Nova prevara kruži internetom, u kojoj građani dobijaju SMS poruku da imaju neplaćenu putarinu, saobraćajnu kaznu (u inostranstvu) i slično.

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ upozorilo je danas građane da ne otvaraju SMS poruke o nenaplaćenoj putarini ili nekom saobraćajnom prekršaju, navodeći da su u pitanju zloupotrebe.

To preduzeće je u saopštenju navelo da zlonamerne SMS poruke i dalje stižu građanima zbog navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja.

„Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba“, piše u saopštenju.

Prevara nije mnogo sofisticirana, ali svakako treba paziti šta se dobija i na šta se „odgovara“, ovako ili onako.

U ovom slučaju već se na prvi pogled vidi da nije reč o stvarnoj kazni jer, recimo, za iznos „saobraćajnog prekršaja“ piše da je potrebno platiti kaznu od 114,16 dinara. Teško da u bilo kojoj zemlji postoji tako simbolična kazna za bilo kakav prekršaj.

(Pančevac)