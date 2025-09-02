Dani Vajferta od 5. do 7. septembra: Ovo je detaljan program

Turistička organizacija grada Pančeva najavila je tradicionalnu manifestaciju „Dani Vajferta“, koja će se održati od 5. do 7. septembra na više lokacija u gradu, sa glavnim programom na Trgu Đorđa Vajferta. Manifestacija je posvećena životu i delu velikog dobrotvora, industrijalca i pivara Đorđa Vajferta, a svojim sadržajem neguje tradiciju i promoviše kulturni i turistički potencijal Pančeva.

„Program prvog dana počinje u 17 časova svečanim otvaranjem i izložbom u Narodnom muzeju Pančevo, nakon čega će se dešavanja preseliti na više lokacija. Glavna bina nalaziće se kao i do sada na Trgu Djordja Vajferta. U toku sva tri dana, sada već tradicionalno katamaran Panuka će besplatno prevoziti posetioce u dva termina dnevno, omogućavajući im da uživaju u lepotama grada i reke, kao i svim sadržajima koje smo pripremili“ saopštila je Turistička organizacija Pančeva.

Prvi dan manifestacije biće u znaku rok muzike. Na bini će nastupiti kao glavni izvođač Đorđe David & Death Saw, Slavica Angelov i Aleksandar Josifovski, koji će publici pružiti muzički spektakl. Njihova predgrupa su pančevcima dobro poznati sjajni momci iz grupe „Need“.

Drugi dan biće posvećen zabavnoj muzici. Tokom večeri čeka nas i nastup DJ-a koji će dići atmosferu na još viši nivo! Nakon nastupa Sanje Vučić kao glavnog izvođača večeri slede i gosti iznenađenja koji će nastupiti u ponoć i dodatno podići atmosferu i zabaviti sve prisutne.

Treći dan biće dan za ljubitelje tamburaške muzike, jer kako manifestacija koja slavi deset godina postojanja u Banatu može da prođe bez tamburaša?

„Uživajte u nastupu najboljih tamburaša, kao i glavnog izvođača Peđe Jovanovića, koga su naši pratioci na društvenim mrežama izabrali da nastupa na finalnom danu manifestacije. U tri dana trajanja, posetioci će imati priliku da uživaju u koncertima, kulturnim i umetničkim performansima, gastronomskim specijalitetima, i naravno u najboljem kraft pivu kao i brojnim radionicama i izložbama. Svi sadržaji manifestacije su pažljivo osmišljeni kako bi zadovoljili sve vaše želje i potrebe, te obogatili naš grad najlepšim trenucima“, saopštila je Turistička organizacija Pančeva.

(Pančevac)