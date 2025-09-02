Omoljica: Besplatni udžbenici za prvake

Savet MZ je obezbedio sredstva za kupovinu udžbenika i pribora za naše prvake i na neki način su poslali najlepšu poruku – da su naša deca naša najbolja i najveća investicija, istakao je v.d. direktor OŠ "Dositej Obradović" Slobodan Mrđen.

Prvi dan škole uvek je poseban, a za đake prvake i njihove roditelje nezaboravan. U Osnovnoj školi u Omoljici svečano je dočekana nova generacija učenika, a mališane su obradovali i besplatni udžbenici, prenosi RTV Pančevo.

Mesna zajednica Omoljica ove godine obezbedila je sredstva za besplatne udžbenike kako bi đacima prvacima Osnovne škole „Dositej Obradović“ prvi dan škole učinili još posebnijim.

Prvi septembar za njih je doneo radost i uzbuđenje, prvi susret sa školskim klupama, knjigama i novim drugarima. Direktor škole, Slobodan Mrđen, podsetio je da ovim danom počinje jedno od najvažnijih životnih poglavlja svakog deteta.

„Raduje me činjenica što je školska godina počela regularno i na vreme, a posebno me raduje činjenica što je danas zaista jedan svečani dan, posebno za prvake. Formirane su dve grupe prvaka, 52 učenika, kao i pripremni predškolski program gde je upisano 54 dece u tri grupe. Posebno želim istaći Savet Mesne zajednice koji je obezbedio sredstva za kupovinu udžbenika i pribora za naše prvake i na neki način su poslali najlepšu poruku – da naša deca nisu nikakav trošak, naprotiv, ona su naša najbolja i najveća investicija“, istakao je v.d. direktor OŠ „Dositej Obradović“ Slobodan Mrđen.

Podršku najmlađima pružila je Mesna zajednica Omoljica. Kako je istakao zamenik predsednika, Jovica Latković, zajednica će i ubuduće biti uz školu i roditelje, jer je ulaganje u decu – ulaganje u budućnost sela.

„Sa velikim ponosom ističem da Mesna zajednica već deset godina učestvuje u podsticanju učenika koji ostvaruju svoje prve korake ka svom daljem školovanju i napredovanju prigodnim poklonima u vidu školskog pribora. Ove godine smo uspeli da poklone podignemo na viši nivo, pa su đaci dobili i besplatne udžbenike. Time pokazujemo svima da su deca naša budućnost“, rekao je zamenik predsednika MZ Omoljica, Jovica Latković.

Za đake prvake u Omoljici ovo je početak školskog puta koji će trajati godinama. A prvi školski dan pamtiće zauvek kao trenutak kada su postali deo velike školske porodice.

(Pančevac/RTV Pančevo)