Izložba u Muzeju Vojvodine: Ženski rukopis kovačičkog naivnog slikarstva

U Muzeju Vojvodine, Dunavska 35, u sredu, 3. septembra u 13 časova, biće otvorena izložba „Ženski rukopis kovačičkog naivnog slikarstva – od igle i konca do Uneska“.

Pre toga, od 10 časova teći će propratni programi uz ovu izložbu, koji će biti ponovljeni u 12, 14 i 16 časova.

Ti programi obuhvataju: stručno vođenje kroz izložbu (Pavel Babka, osnivač galerije i fondaicje Babka Kovačica i Elenka Đuriš, master istorije umetnosti); prezentaciju „Bukvara –Abecedara o kovačičkom naivnom slikarstvu za najmlađe“ (slikarka Vieroslava Svetlikova); radionicu oslikavanja tikve (slikarka Eva Hrkova); radionicu „Oslikajte sami sebi svoj magnet u duhu Kovačičkog naivnog slikarstva“, uz podršku slikarke Klare Babka; promociju fimova o kovačičkom naivnom slikarstvu, uz podršku Ljubiše Tešića; i reč o kovačičkoj hrani i piću uz degustaciju (Ana Pavuz i Bači Pindro-Ondrej Tomaš, promoteri kovačičkog naivnog slikarstva).

(Pančevac)