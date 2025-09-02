Otvoren konkurs za devetu sezonu programa prakse za mlade “NIS Calling“

Kompanija NIS raspisala je konkurs za devetu sezonu programa prakse za mlade – “NIS Calling”, koji polaznicima pruža priliku da prve profesionalne korake načine u dinamičnom i podsticajnom poslovnom okruženju.

Program je namenjen studentima treće i četvrte godine osnovnih studija, kao i master studentima fakulteta: Rudarsko-geološki, Ekonomski, Tehnološko-metalurški, Mašinski, Tehnološki, Tehnički, Građevinski, Elektrotehnički, Hemijski, Matematički, Prirodno- matematički, Fakultet tehničkih nauka, Fakultet organizacionih nauka i ostalih fakulteta sličnih usmerenja. Prijave za program traju do 15. septembra, a svi zainteresovani se za program mogu prijaviti na sajtu NIS-a.

Tokom godina, “NIS Calling” se afirmisao kao jedan od najatraktivnijih programa prakse u našoj zemlji, nudeći posebne benefite – fleksibilan raspored, usklađen sa obavezama na fakultetu, podršku mentora i mogućnost zaposlenja u NIS-u nakon isteka programa. Plaćena praksa traje ukupno 640 sati koje je moguće rasporediti u okviru pet meseci, što omogućava lako usklađivanje sa fakultetskim i privatnim obavezama. Polaznici programa uče i razvijaju se uz podršku mentora, dobijajući kontinuirane povratne informacije i smernice za dalje profesionalno usmerenje. Pored praktičnog rada, učesnici imaju priliku da pohađaju različite radionice posvećene profesionalnom razvoju, timbildinzima i volonterskim aktivnostima.

U prethodnih osam sezona kroz program je prošlo 265 studenata, a mnogi od njih danas su članovi NIS-ovog tima koji broji više od 13.500 zaposlenih.

(Pančevac)

