Predstavljena „Štrudlijada“: Vidimo se prve subote u septembru u Dolovu

JP Putevi Srbije upozoravaju: Nova prevara
08:41Kina uvek uz Srbiju: Vučić poručio da srpski narod nikada neće zaboraviti prijateljstvo Pekinga
Promocija čuvene štrudle, održana je ispred Kulturnog centra Pančevo. Svake godine „Dolovke“ kako bi najavile svoju nadaleko čuvenu manifestaciju okupljaju se na istom mestu već godinama. „Štrudlijada“, će ove godine biti održana 6. septembra u Dolovu.
Ispred Kulturnog centra Pančevo održana je promocija „Štrudlijade“, koja će biti upriličena 6. septembra, na trgu u Dolovu.
U sklopu manifestacije pripremljen je bogat kulturno-umetnički program, a ovoga puta „Štrudlijada“ će biti humanitarnog karaktera. Na mestu održavanja „Štrudlijade“ biće postavljen Transfuziomobil, te će svi ljudi dobre volje moći da daju krv.
Zbog manifestacije „Dani Vajferta” od 5. do 7. septembra, pojedine ulice biti zatvorene za saobraćaj, a doći će i do izmena trasa autobuskih linija preduzeća „Pantransport”.
U parku u Brestovcu, pored domaćih učesnika, okupilo se 45 ekipa iz Gaja, Bavaništa, Starog Kostolca, Pančeva, Starčeva i Omoljice.
Savet MZ je obezbedio sredstva za kupovinu udžbenika i pribora za naše prvake i na neki način su poslali najlepšu poruku – da su naša deca naša najbolja i najveća investicija, istakao je v.d. direktor OŠ "Dositej Obradović" Slobodan Mrđen.
