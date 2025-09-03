Pančevo Selo

Predstavljena „Štrudlijada“: Vidimo se prve subote u septembru u Dolovu

03.09.2025

Foto: FB/UŽ Dolovke

Promocija čuvene štrudle, održana je ispred Kulturnog centra Pančevo. Svake godine „Dolovke“ kako bi najavile svoju nadaleko čuvenu manifestaciju okupljaju se na istom mestu već godinama. „Štrudlijada“, će ove godine biti održana 6. septembra u Dolovu.

Ispred Kulturnog centra Pančevo održana je promocija „Štrudlijade“, koja će biti upriličena 6. septembra, na trgu u Dolovu.

U sklopu manifestacije pripremljen je bogat kulturno-umetnički program, a ovoga puta „Štrudlijada“ će biti humanitarnog karaktera. Na mestu održavanja „Štrudlijade“ biće postavljen Transfuziomobil, te će svi ljudi dobre volje moći da daju krv.

