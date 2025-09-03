Vučić iz Pekinga: Imam sastanak sa Sijem kad god to zatražim, koja to druga zemlja iz regiona ima?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predstavnicima kineskih kompanija u Pekingu, ali se sastao i sa premijerom Slovačke Robertom Ficom, a prisustvovao je, zajedno sa suprugom i vojnoj paradi povodom obeležavanja 80. godišnjice od pobede u Drugom svetskom ratu. Nakon brojnih aktivnosti predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Pekinga.

– Danas smo imali mnogo obaveza u Pekingu, imali bilateralne susrete se 12 svetskih lidera. Razgovarao sam sa Alijevim, sa Robertom Ficom – kazao je predsednik.

Vučić je kazao da su prisustvovali vojnoj paradi, gde se mogao videti strahovit napredak kineske vojske i kineske tehnologije.

– Kina je neverovatno napredna, danas su prsa u prsa u SAD u borbi za prvo mesto. Nisu ni blizu pokazali šta mogu. Interesantno je bilo videti koliko su pažnje posvetili zapadni mediji. Kinezi napreduju dalje, rade sve više – kazao je Vučić.

Kako kaže, ono što je izuzetno važno za građane, obavili su razgovore sa ukupno 11 kompanije, sutra imaju još tri.

– Iz različitih oblasti su komapnije. Uradili smo to da pronađemo najbolja rešenja za građane. Primena veštačke inteligencije je nešto što će da nam mnogo znači u budućnosti. Ako se bude radila nova topionica, mora dublje da se kopa, zapsoliće još ljudi na istoku Srbije – dodao je predsednik.

Kako kaže Vučić, reč je o životno važnim stvarima.

– Ubedljivo najveći poslodavac je Ziđin. Zainteresovani smo za dalju kupovinu zlata, posebno kada imamo posebne mogućnosti. Imali smo sastanske sa značajnim energetskim kompanijama. Vodili smo razgovore i oko letećih automobila. Ja očekujem da oni u Kini dobiju dozvole za leteće automobile. Verujem da ćemo do sledeće godine, do 1. decembra, moći da pokažemo kako funkcionišu u Srbiji – istakao je Vučić.

Predsednik ističe da su Kinezi velemajstori.

O sastanku sa predsednikom Kine

Za mene je sutra najvažniji razgovor, oko šest ujutru po srpskom vremenu, pomerili su ga – istakao je predsednik.

– Sa predsednikom Kine, taj sastanak je realno da traje oko pola sata, moram da se spremim i da pokušam da napamet naučim i iskoristim naših 15 minuta, da se izborim za Srbiju, da dobijemo stvari koje su za nas važne.

– Vi ste ovde svedoci, da se niko ne naljuti, mislim da je ovde Srbija ili prva ili druga po popularnosti, po prepoznatljivosti, po poštovanju. Dovoljno govori da ću biti primljen na najvišem nivou. Koja to druga zemlja iz regiona ima? Oni mogu da sanjaju na razglednici susret sa Si Đinpingom. Postoji u našoj zemlji potreba da mrzite sve što je srpsko. Ja da u ovo vreme moram da objašnjavam kakav je tretman Srbije u Kini? Naša delegacija je bila smeštena u prvi red.

Vučić je rekao da će 20. biti velika parada u Beogradu.

– Vojsku smo podigli kao feniks iz pepela. Nisu Priština, Tirana i Zagreb formirali vojnu alijansu. Formirali su je zbog Srbije. Što nas terate da se pravimo gluplji nego što jesmo? Mi nikoga nećemo da diramo, samo ćemo da ćuvamo svoju teritoriju, svoj integritet. Cela Evropa je ćutala na paradu u Zagrebu. Kada Srbija bude pravila paradau – u istim hrvatskim medijima pisaće – Vučić zvecka oružjem, kome Vučić preti…

Predsednik ističe da samo brine o interesima Srbije i ništa drugo ga ne zanima.

– Njih zanimaju samo pare – kazao je.

– Svedoci ste, Srbija je ovde prva ili druga po popularnosti, mene prepoznaju kao njenog predsednika, od 26 velikih zemalja. Prvi ili drugi po prepoznatljivosti, po poštovanju koje imamo kod kineskih partnera dovoljno vam govori, iako nisam u bilateralnoj poseti, da ću biti primljen na najvišem nivou, da ću imati lično prijem, sastanak sa predsednikom Sijem koji imam svaki put kada to zatražim. Koja to druga zemlja iz regiona ima? Oni mogu da sanjaju, na razglednici da vide Sija, recimo Sarajevo, Zagreb, Podgorica? Postoji u našoj zemlji potreba da mrzite sve što je srpsko i da je sve tuđe bolje. Glupo mi je da objašnjavam kakav je tretman Srbije u Kini.

(Pančevac)