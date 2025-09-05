Domaći beli luk i pasulj iz Sakula nema zamenu

Кanački imaju rekordan prinos od 4,5 tone po hektaru i kažu da su zadovoljni i otkupnom cenom od 450 do 500 dinara po KG.

Porodica Kanački iz Sakula poznata je po proizvodnji belog luka, a ponovo su počeli da proizvode i domaći pasulj sorte zeleno-žuti sumporaš.

U našoj zemlji godišnje se beli luk poseje na 1.300 hektara i proizvede se oko 3.700 tona ovog zdravog povrća. Кanački su jedni od većih proizvođača i ove godine imaju i rekordan prinos od 4,5 tone po hektaru, a najstariji član porodice Đura kaže da su zadovoljni i otkupnom cenom od 450 do 500 dinara po kilogramu:

– Da se uporedi kvalitet, mirisi ukus ovog domaćeg luka nema šanse sa bilo kojim uvoznim koji može da se nađe na tržištu. Ne govorim samo o ovom mom luku, već sa svakim koji se gaji na našem podneblju. Najviše se uvozi iz Kine, ali ne može on da se meri sa našim domaćim proizvodom,a ni cena mu ove godine nije niža od naše- kaže Đura Кanački, poljoprivrednik iz Sakula.

Ove godine Кanački su posejali i domaći pasulj na 4,5 hektara i rod je zbog suše prepolovljen u odnosu na prošlu godinu, a zbog velikog uvoza pasulja iz Кirgistana i cena je za 50 odsto manja nego lane, što posebno brine Ivaan Kanačkog koji polako nasleđuje oca u ovom poslu:

-Mi jesmo sposobni da proizvedemo, ali naši troškovi zbog radne snage su mnogo veći, a uvozni je jeftiniji, jer je tamo jeftinija radna snaga i obaraju nam cenu. Ovd eima mnogo posla i veći deo se radi ručno. Kupio sam i kombajn za branje, jer imamo mi sve uslove za proizvodnju kvalitetnog povtća- navodi Ivan Кanački, poljoprivrednik iz Sakula.

Za beli luk i pasulj najvažnije je dobro zemljište i kvalitetan sadni materijal, a njiva mora redovno da se održava i čisti od korova. Vesna Kanački ističe da su svi u kući od najmlađeg unuka do najstarijeg dede uključeni u posao od kojeg i žive:

-Imamo naš sadni materijal, semenski domaći beli luk koji proizvodimo više od 30 godina. Tom selekcijom dobili smo krupne glavice i lep sadni materijal. Što se tiče pasulja najteže je bilo počupati i to kod kuće širiti, gaziti i na kraju očistiti”, kaže Vesna Кanački iz Sakula.

Кanački ljubav prema povrtarstvu prenose sa kolena na koleno i sada su i unuci uključeni u posao, a da bi opstali neophodna je u narednom periodu i veća pomoć države i povećanje subvencija kako bi bili konkurentni sa proizvođačima iz drugih zemalja.

(Pančevac/GJ)

