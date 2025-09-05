Pančevo: Akcija suzbijanja ambrozije na zelenim površinama

Cvetanje ambrozije, koje traje tokom leta i početkom jeseni, svake godine predstavlja ozbiljan zdravstveni problem za osobe osetljive na njen polen. Očekuje se da će visoke koncentracije polena u vazduhu biti prisutne do kraja septembra i početka oktobra, zbog čega se alergičnim građanima savetuje poseban oprez prilikom boravka na otvorenom.

Kako bi se ublažile posledice, JKP „Zelenilo“ uz podršku Grada Pančeva redovno sprovodi akciju uklanjanja ove invazivne biljke sa javnih zelenih površina. Radovi će trajati sve dok traje njeno cvetanje, odnosno do sredine oktobra. Najkritičnija područja su oko Kudeljarskog nasipa, na Karauli, pored železničkih pruga i duž prilaznih puteva ka gradu.

Na uređenim travnjacima ambrozija se suzbija učestalim košenjem, dok se u privatnim dvorištima i baštama preporučuje mehaničko uklanjanje – čupanje biljke iz korena. Stručnjaci upozoravaju da građani često i ne prepoznaju ambroziju, pa je zato važno naučiti kako izgleda, kako bi se na vreme reagovalo.

Iako u gradskim sredinama pravi manje problema nego na oranicama i poljoprivrednim površinama, ambrozija je vrlo otporna biljka i širi se velikom brzinom. Zbog toga će „Zelenilo“ nastaviti sa njenim uklanjanjem do početka oktobra, sve dok ne prestane period cvetanja.

(Pančevoinfo)