Ovi gel lakovi zabranjeni su u EU: Vodite računa kada stavljate nokte!

Od septembra Evropska unija uvodi zabranu upotrebe gel lakova za nokte koji u svom sastavu sadrže supstancu TPO (trimetilbenzoiil-difenilfosfin oksid), nakon što je ona zvanično označena kao toksična za reproduktivno zdravlje. Ova odluka deo je šire regulative kojom se onemogućava korišćenje sastojaka koji mogu ugroziti plodnost i zdravlje ljudi u kozmetičkim proizvodima.

Naime, TPO pripada grupi tzv. fotoinicijatora – jedinjenja koja pod dejstvom UV ili LED svetla pokreću reakcije očvršćavanja materijala. Upravo zahvaljujući ovakvim supstancama gel lak postaje čvrst i otporan nakon izlaganja lampi.

Kako je za medije objasnio docent Hemijskog fakulteta Konstantin Ilijević, TPO je pokazao izuzetnu efikasnost u procesu polimerizacije, pa su ga proizvođači poslednjih godina sve češće ubacivali u formulacije gel lakova. Osim u kozmetici, ova supstanca nalazi primenu i u stomatologiji, gde se koristi u kompozitnim plombama, ali i u nekim industrijskim smolama i lepkovima. Međutim, toksikološke procene ukazale su na potencijalni problem.

Stoga je Evropska agencija za hemikalije klasifikovala ovu materiju kao supstancu toksičnu za reprodukciju kategorije 2, što znači da postoji osnovana sumnja da može negativno uticati na plodnost. Povod za donošenje ovakve odluke su rezultati istraživanja na životinjama koji su pokazali da česta i dugotrajna izloženost može dovesti do oštećenja reproduktivnog sistema, pri čemu su efekti zabeleženi i kod muških i kod ženskih jedinki. Ipak, stručnjaci naglašavaju da rizik za korisnike nije dramatičan. Osobe koje povremeno koriste gel lak ne bi trebalo da brinu za svoje zdravlje. Potencijalna opasnost je veća za one koji su u svakodnevnom kontaktu s nepolimerizovanim materijalom – dakle, zaposlene u salonima koji više puta dnevno nanose gel lak.

Njima se preporučuje zaštita u vidu rukavica, redovno provetravanje prostora i korišćenje sertifikovanih proizvoda. S druge strane, struka ističe da je važno da korisnici obrate pažnju na poreklo preparata. Prema pravilima EU, TPO mora biti jasno naveden na deklaraciji. Problem može nastati kod proizvoda naručenih preko neproverenih internet sajtova ili iz neformalnih izvora, gde su spiskovi sastojaka nepotpuni ili čak falsifikovani. Zato je preporuka EU da se manikir radi s pouzdanim i proverenim hemikalijama!

Pančevac/Z.St