Pitali smo PU Pančevo da li je tačno da žene nisu sigurne u Narodnoj bašti, evo šta nam je rečeno

U Pančevu je proteklih dana zavladala velika uznemirenost među našim sugrađankama nakon što je na društvenim mrežama jedna korisnica upozorila na navodnog manijaka, starijeg muškarca, koji presreće žene u Narodnoj bašti.

Portparola PU Pančevo Željka Grujića, na naše pitanje da li je bilo prijava o narušavanju bezbednosti u Narodnoj bašti i šta je policija po tom pitanju preduzela, pozvao građane da u ovakvim i sličnim situacijama prvo kontaktiraju nadležne organe, pre nego što informacije podele javno..

„PU u Pančevu nije imala prijavu građana, građanke na 192 za tako neki događaj.

Pripadnici PU Pančevo svakodnevno iz preventivnih razloga obilaze Narodnu baštu, Barutanu i Big park kroz pozornu, patrolnu i operativnu delatnost. Tokom rada na terenu nam se niko nije obratio od građana, nije nam ukazao na bilo koje sumnjivo lice ili lice koje čini ovakve radnje što su objavljene na društvenim mrežama kako navodite. Apelujemo na građane da ovakav vid uznemiravanja ili bilo koji drugi događaj prijave prvo policiji na broj 192 ili lično bilo kom našem pripadniku kako bi mi odmah reagovali i postupili po toj prijavi građana, a ne da dele objave preko društvenih mreža, a nisu događaj prijavili kome treba“, rekao je Grujić za Pančevac.

(Pančevac)