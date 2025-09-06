Vojvođanska liga ISTOK: Fudbaleri OFK Gradnulice slavili protiv Glogonja 6:3

U 4. kolu Vojvođanske lige „Istok“, pred oko 150 gledalaca, fudbaleri Gradnulice, u utakmici punoj preokreta i golova, zasluženo su slavili protiv gostiju iz Glogonja rezultatom 6:3.

Na startu utakmice Gradnuličani su imali inicijativu i nakon centaršuta sa desne strane Matić u 15. minutu postiže pogodak za 1:0. Nakon vođstva domaćih, gosti iz Glogonja su preuzeli inicijativu na terenu i u 26. minutu preko Vasića došli do izjednačenja. Pet minuta kasnije gosti su došli do preokreta kada je Kostadinović pogodio za 2:1.

U drugom poluvremenu gosti su preko Ivića došli do trećeg pogotka. Tada kreće inicijativa domaćih i Matić u 65. minutu smanjuje na 3:2, da bi Jonaš dva minuta kasnije na oduševljenje domaćih navijača izjednačio.

Raspoloženi Matić u 78. minutu postiže het-trik za veliki preokret Gradnulice od 4:3. Zatim na scenu stupa Vlaučin koji u 80. minutu postiže gol za 5:3. Tačku na ovu utakmicu stavlja Čoadžija pogotkom u 88. minutu za konačnih 6:3.

OFK Gradnulica – Glogonj 6:3 OFK Gradnulica: Kojić, Runjevac, Rudan, Jonaš, Stanić, Baroševčić, Zekanović, Vlaučin, Matić, Radanović i Lisica. U igru su još ulazili: Čoadžija, Knežević i Kovačević. Glogonj: Tešović, Grujić, Vuletić, Dodić, Kovač, Dodić Ž, Kostadinović, Vasić, Ivić, Šutanovac i Petrović. U igru su još ulazili: Mršović, Vasić V. i Stamenović.

(Pančevac/Srbijasport)