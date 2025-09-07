Pančevo vas zove! Građani širom Srbije danas izlaze na protest protiv blokada

Građani širom Srbije danas u 18.30 časova izlaze na ulice u 120 gradova kako bi na miran i dostojanstven način pokazali da žele povratak normalnom životu, koji je, kako ističu, već deset meseci ugrožen blokadama.

Organizatori naglašavaju da se radi o porodičnim šetnjama, a cilj je da se pošalje poruka da većina građana Srbije podržava mir, red i stabilnost, te da žele život bez pritisaka i haosa.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će i sam učestvovati na jednom od ovih okupljanja – kao građanin, bez policijskog obezbeđenja i tenzija. Vučić je poručio da je snaga poruke upravo u narodu i mirnom pristupu, naglašavajući da napadi na policiju nastaju samo kada je nasilnika mnogo, a ne kada ih je malo.

Miloš Vučević, lider naprednjaka i savetnik predsednika za regionalna pitanja, istakao je da ove mirne šetnje šalju snažnu poruku: građani žele sigurnost, stabilnost i normalno funkcionisanje države. Po njegovim rečima, ljudi žele da se vrate svakodnevnim aktivnostima – da idu na posao, da deca idu u školu bez stresa i da država funkcioniše kako treba.

Organizatori dodaju da ovi skupovi nisu politički protesti, već porodična okupljanja koja simbolizuju jedinstvo i mir. Poruka je jasna: Srbija nije zemlja podele i nasilja, već zajedničke izgradnje stabilne budućnosti.

Gradovi u kojima se organizuju šetnje uključuju: Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Suboticu, Čačak, Kruševac, Smederevo, Pančevo, Zrenjanin, Sombor, Sremsku Mitrovicu, Šabac, Loznicu, Valjevo, Užice, Prijepolje, Požegu, Gornji Milanovac, Aranđelovac, Jagodinu, Paraćin, Ćupriju, Pirot, Leskovac, Vranje, Prokuplje, Kuršumliju, Aleksinac, Kladovo, Zaječar, Bor, Majdanpek, Knjaževac, Svrljig, Dimitrovgrad, Bujanovac, Preševo, Medveđa, Lebane, Vladičin Han, Trgovište, Kosovsku Mitrovicu, Zubin Potok, Leposavić, Zvečan, Gračanicu, Štrpce, Ranilug, Vitinu, Novo Brdo, Kosovo Polje, Obilić i Kosovsku Kamenicu, kao i druge opštine i gradove.

Organizatori ističu da je ogroman broj lokacija dokaz autentične volje građana i njihove podrške miru, redu i stabilnosti u Srbiji.

(Pančevac)